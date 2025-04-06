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«Сибирь» впервые стала победителем тура «КХЛ 3×3», одолев «Трактор» в суперигре

Сегодня, 6 апреля, завершился 16-й тур турнира КХЛ в формате 3×3.

Источник: Чемпионат.com

В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В суперигре встретились «Сибирь» и «Трактор». Новосибирская команда выиграла со счётом 6:4 и впервые стала победителем тура «КХЛ 3×3».

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18×34 м. Команды играют три периода по семь минут. 16-й тур начнётся 10 апреля.