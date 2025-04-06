«Сибирь» впервые стала победителем тура «КХЛ 3×3», одолев «Трактор» в суперигре

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18×34 м. Команды играют три периода по семь минут. 16-й тур начнётся 10 апреля.