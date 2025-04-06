Требовать результата от нынешнего ЦСКА абсурдно. Это совсем сырая команда

В результате играть серию с мощными динамовцами, у которых нет лимита на легионеров и есть многоопытный Шипачёв, пришлось едва ли не в три звена, а из профильных центров в составе ЦСКА был только Соркин. Карнаухову удобнее играть с краю, Исхаков хорош с шайбой, но совсем не отрабатывает в защите, а Мингачёв и вовсе игрок из ВХЛ.