«Сибирь» перевела серию плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» в седьмой матч

У хозяев забили Энди Андреофф (27-я минута), Иван Климович (27, 48), Валентин Пьянов (31), Тревор Мерфи (39). Еще одну шайбу Пьянова в концовке второго периода не засчитали, так как она пересекла линию ворот уже после сирены.