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«Сибирь» перевела серию плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» в седьмой матч

«Сибирь» выиграла шестой матч со счетом 5:2 и сравняла счет в серии. Иван Климович оформил дубль.

Источник: ХК "Сибирь"

Новосибирская «Сибирь» сравняла счет в серии ⅛ финала плей-офф КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым», одержав победу в шестом матче.

Игра в Новосибирске завершилась со счетом 5:2.

У хозяев забили Энди Андреофф (27-я минута), Иван Климович (27, 48), Валентин Пьянов (31), Тревор Мерфи (39). Еще одну шайбу Пьянова в концовке второго периода не засчитали, так как она пересекла линию ворот уже после сирены.

У «Салавата Юлаева» отличились Шелдон Ремпал (16) и Петр Хохряков (27).

«Сибирь» проиграла первые два матча серии с разгромным счетом.

Счет в серии до четырех побед стал 3−3. Седьмой матч пройдет в Уфе 8 апреля.

Сибирь
5:2
0:1, 4:1, 1:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
6.04.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11589 зрителей
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Виктор Козлов
Вратари
Денис Костин
Александр Самонов
(Семен Вязовой)
1-й период
03:52
Павел Гоголев
09:04
Энди Андреофф
10:35
Александр Хмелевский
15:37
Шелдон Ремпал
(Александр Хмелевский)
17:59
Никита Коротков
19:12
Валентин Пьянов
2-й период
24:44
Артем Пименов
26:07
Энди Андреофф
(Сергей Широков, Тэйлор Бек)
26:37
Иван Климович
(Павел Гоголев)
27:13
Петр Хохряков
(Егор Сучков, Ильдан Газимов)
29:57
Ярослав Цулыгин
30:58
Валентин Пьянов
(Сергей Широков, Тревор Мерфи)
35:14
Сергей Широков
35:14
Никита Зоркин
37:34
Владислав Ефремов
38:15
Тревор Мерфи
(Валентин Пьянов)
3-й период
45:52
Егор Мартынов
47:05
Иван Климович
(Владислав Кара, Тимур Ахияров)
50:39
Павел Гоголев
Статистика
14
Штрафное время
13
0
Игра в большинстве
0
3
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит