Хоккеиста «Сибири» отправили на операцию после падения в матче

«Перелом носа — первое время, после того как шайба попала, он был сфокусирован на этом состоянии. Всё поправили, он чувствует себя хорошо. Сотрясение доктор не нашел. Сам игрок был готов к матчу, что радует. На первом плане в таких играх — это характер», — отметил Епанчинцев.