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Хоккеиста «Сибири» отправили на операцию после падения в матче

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Хоккеист «Сибири» Кирилл Рассказов получил серьезное повреждение голеностопа в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против уфимского «Салавата Юлаева», ему потребовалась операция, заявил главный тренер новосибирского клуба Вадим Епанчинцев.

Источник: Соцсети "Сибири"

В воскресенье «Сибирь» со счетом 5:2 обыграла «Салават Юлаев» и сравняла счет в серии — 3−3. На 5-й минуте второго периода защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин упал на ногу Рассказову. Форвард не смог самостоятельно подняться и покинул лед на носилках.

«У Рассказова всё серьезно. Сразу сделали снимок, повезли (в больницу). На данный момент идет операция на голеностопе. Это не рецидив — игрок соперника упал на голеностоп», — сказал Епанчинцев на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале «Сибири».

Также встречу не смог завершить форвард Иван Климович. «Удар в живот. Тоже поехал на скорой, будут осматривать. Пока такая информация», — сообщил тренер «Сибири».

По ходу игры повреждение в результате попадания шайбы в лицо получил форвард Алексей Яковлев. Он вернулся на лед в защитной маске.

«Перелом носа — первое время, после того как шайба попала, он был сфокусирован на этом состоянии. Всё поправили, он чувствует себя хорошо. Сотрясение доктор не нашел. Сам игрок был готов к матчу, что радует. На первом плане в таких играх — это характер», — отметил Епанчинцев.

Решающая игра противостояния пройдет в Уфе 8 апреля.

Сибирь
5:2
0:1, 4:1, 1:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
6.04.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11589 зрителей
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Виктор Козлов
Вратари
Денис Костин
Александр Самонов
(Семен Вязовой)
1-й период
03:52
Павел Гоголев
09:04
Энди Андреофф
10:35
Александр Хмелевский
15:37
Шелдон Ремпал
(Александр Хмелевский, Алексей Василевский)
17:59
Никита Коротков
19:12
Валентин Пьянов
2-й период
24:44
Артем Пименов
26:07
Энди Андреофф
(Сергей Широков, Тэйлор Бек)
26:37
Иван Климович
(Павел Гоголев)
27:13
Петр Хохряков
(Ильдан Газимов, Егор Сучков)
29:57
Ярослав Цулыгин
30:58
Валентин Пьянов
(Сергей Широков, Тревор Мерфи)
35:14
Сергей Широков
35:14
Никита Зоркин
37:34
Владислав Ефремов
38:15
Тревор Мерфи
(Валентин Пьянов)
3-й период
45:52
Егор Мартынов
47:05
Иван Климович
(Владислав Кара, Тимур Ахияров)
50:39
Павел Гоголев
53:23
Энди Андреофф
53:23
Егор Сучков
57:16
Артем Пименов
Статистика
16
Штрафное время
17
6
Игра в большинстве
6
3
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит