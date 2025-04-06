Хоккеиста «Сибири» отправили на операцию после падения в матче

В воскресенье «Сибирь» со счетом 5:2 обыграла «Салават Юлаев» и сравняла счет в серии — 3−3. На 5-й минуте второго периода защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин упал на ногу Рассказову. Форвард не смог самостоятельно подняться и покинул лед на носилках.
«У Рассказова всё серьезно. Сразу сделали снимок, повезли (в больницу). На данный момент идет операция на голеностопе. Это не рецидив — игрок соперника упал на голеностоп», — сказал Епанчинцев на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале «Сибири».
Также встречу не смог завершить форвард Иван Климович. «Удар в живот. Тоже поехал на скорой, будут осматривать. Пока такая информация», — сообщил тренер «Сибири».
По ходу игры повреждение в результате попадания шайбы в лицо получил форвард Алексей Яковлев. Он вернулся на лед в защитной маске.
«Перелом носа — первое время, после того как шайба попала, он был сфокусирован на этом состоянии. Всё поправили, он чувствует себя хорошо. Сотрясение доктор не нашел. Сам игрок был готов к матчу, что радует. На первом плане в таких играх — это характер», — отметил Епанчинцев.
Решающая игра противостояния пройдет в Уфе 8 апреля.