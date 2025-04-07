Александр Овечкин поставил рекорд НХЛ. А как он чуть не оказался в Омске?

Великая погоня окончилась триумфом! Вчера поздним вечером в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Пало достижение, которое держалось свыше тридцати лет — великий Уэйн Гретцки почти на триста шайб превысил предыдущее достижение и долго держал первую строчку в списке лучших снайперов лиги.
История могла сложиться совсем иначе, если бы Овечкин двадцать лет назад решил ещё на год остаться в России. Возможно, вы уже видели этот кадр: Ови тренируется на омском стадионе «Динамо» в компании «ястребов» Александра Пережогина, Игоря Никитина и Антона Курьянова.
К тому моменту Овечкин завершил свой пятый сезон на взрослом уровне. Вместе с «Динамо» несколько месяцев назад он выиграл Суперлигу: на пути к трофею москвичи драматично прошли и «Авангард» в том числе. Серия Омска и динамовцев 2005 года — повод для отдельного материала.
В личных архивах наших коллег мы нашли фотографию молодого Овечкина. Она была сделана 24 сентября 2004 года — «Авангард» в тот день проиграл москвичам со счётом 3:4. Из протоколов игр Суперлиги начала нулевых известно, что Ови играл в Омске по крайней мере ещё три раза:
- 19 сентября 2002 года «ястребы» победили со счётом 4:3;
- 12 ноября 2003 года команды сыграли вничью — 4:4, причём Овечкин забил в большинстве;
- 21 февраля 2004 года «Авангард» уверенно переиграл «Динамо» со счётом 3:0.
Плюс были две игры в том самом полуфинале плей-офф 2005 года. 30 и 31 марта москвичи победили на льду СКК Блинова — 1:0 и 3:1.
Летом 2005-го года Овечкина задрафтовал в НХЛ клуб «Вашингтон Кэпиталз». Однако за океан Ови ехать не торопился. Во-первых, в Северной Америке только что отменили целый сезон из-за того, что хоккеисты и руководство НХЛ не сумели договориться по размерам выплат игрокам (это называется локаут). Во-вторых, по проекту нового соглашения Овечкин как играющий первый сезон за океаном хоккеист мог заработать не более 825 тысяч долларов.
На родине же команды были вольны устанавливать сами размеры зарплат. «Авангард» готовился создать суперкоманду в случае, если локаут в НХЛ зайдёт и на сезон-2005/06. Только представьте: Илья Брызгалов в воротах, Павел Дацюк и Яромир Ягр в атаке… А помогать им должен был Александр Овечкин — в конце июня «ястребы» предложили 19-летнему хоккеисту годовой контракт на 1,8 млн долларов в год.
У чемпионов из «Динамо» таких средств не было. Однако в регламенте Суперлиги была уловка: необязательно было выкладывать сразу деньги на стол, достаточно было устно подтвердить готовность платить баснословные средства.
Москвичи размышляли следующим образом: усилять прямого конкурента смысла нет, при этом велика вероятность, что Овечкин поедет за океан, так почему не сыграть на опережение? Шокированный такой наглостью «Авангард» обратился в арбитраж Профессиональной хоккейной лиги.
Тем временем Овечкин прибыл в Омск. Спустя несколько дней НХЛ и ассоциация игроков лиги подписали соглашение, которое бы не сокращало доход новичков в первом сезоне до 825 тысяч долларов. А ещё чуть позднее «Вашингтон» предложил Овечкину максимально комфортные условия — гарантированные 1,8 млн долларов плюс ещё 2 миллиона, если он выиграет любую индивидуальную награду. «Авангард» отказался развивать дело, права на игрока остались в «Динамо», тот вернулся в Москву, а немного позднее Овечкин окончательно переехал за рубеж.
В 2012 году во время нового локаута в НХЛ он вернулся в Россию: в составе «Динамо» Ови провёл 31 матч и набрал 40 (19+21) очков по системе «гол+пас». Но с «Авангардом» он больше так и не сыграл.