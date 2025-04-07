Александр Овечкин поставил рекорд НХЛ. А как он чуть не оказался в Омске?

Летом 2005-го года Овечкина задрафтовал в НХЛ клуб «Вашингтон Кэпиталз». Однако за океан Ови ехать не торопился. Во-первых, в Северной Америке только что отменили целый сезон из-за того, что хоккеисты и руководство НХЛ не сумели договориться по размерам выплат игрокам (это называется локаут). Во-вторых, по проекту нового соглашения Овечкин как играющий первый сезон за океаном хоккеист мог заработать не более 825 тысяч долларов.