Стало известно время начала матчей «Динамо» и «Трактора» в четвертьфинале Кубка Гагарина

В первом раунде плей-офф КХЛ подопечные Дмитрия Квартальнова за шесть матчей выбили из борьбы московский ЦСКА, «Трактор» с таким же результатом 4:2 в серии победил «Адмирал» из Владивостока. Преимущество домашней площадки в четвертьфинальной паре за счет более высокого рейтинга по итогам регулярного чемпионата получит соперник «зубров».
- 1 матч: 12 апреля, Челябинск, 14.00;
- 2 матч: 14 апреля, Челябинск, 17.00;
- 3 матч: 16 апреля, Минск, 19.30;
- 4 матч: 18 апреля, Минск, 19.30.
При необходимости:
- 5 матч: 20 апреля, Челябинск, 14.00;
- 6 матч: 22 апреля, Минск, 19.30;
- 7 матч: 24 апреля, Челябинск, 17.00.
В текущем сезоне «Трактор» и «Динамо» встречались дважды и обменялись гостевыми победами. Всего за 17 лет в КХЛ команды играли между собой 34 раза и одержали по 17 викторий.