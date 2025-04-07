Стало известно время начала матчей «Динамо» и «Трактора» в четвертьфинале Кубка Гагарина

В первом раунде плей-офф КХЛ подопечные Дмитрия Квартальнова за шесть матчей выбили из борьбы московский ЦСКА, «Трактор» с таким же результатом 4:2 в серии победил «Адмирал» из Владивостока. Преимущество домашней площадки в четвертьфинальной паре за счет более высокого рейтинга по итогам регулярного чемпионата получит соперник «зубров».