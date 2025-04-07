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Стало известно время начала матчей «Динамо» и «Трактора» в четвертьфинале Кубка Гагарина

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно время начала всех матчей четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между минским «Динамо» и «Трактором». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу челябинского клуба.

Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

В первом раунде плей-офф КХЛ подопечные Дмитрия Квартальнова за шесть матчей выбили из борьбы московский ЦСКА, «Трактор» с таким же результатом 4:2 в серии победил «Адмирал» из Владивостока. Преимущество домашней площадки в четвертьфинальной паре за счет более высокого рейтинга по итогам регулярного чемпионата получит соперник «зубров».

  • 1 матч: 12 апреля, Челябинск, 14.00;
  • 2 матч: 14 апреля, Челябинск, 17.00;
  • 3 матч: 16 апреля, Минск, 19.30;
  • 4 матч: 18 апреля, Минск, 19.30.

При необходимости:

  • 5 матч: 20 апреля, Челябинск, 14.00;
  • 6 матч: 22 апреля, Минск, 19.30;
  • 7 матч: 24 апреля, Челябинск, 17.00.

В текущем сезоне «Трактор» и «Динамо» встречались дважды и обменялись гостевыми победами. Всего за 17 лет в КХЛ команды играли между собой 34 раза и одержали по 17 викторий.