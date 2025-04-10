Стали известны четыре кандидата на пост гендиректора «Барыса»

Отмечается, что в этот раз процесс назначения будет более обдуманным, в отличие от предыдущего случая.
Среди претендентов:
- Диас Маржикпаев — с прошлого года возглавляет СДЮСШ № 10 города Астана.
- Руслан Есеналин — в конце прошлого года был назначен председателем Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК. Имеет опыт работы руководителем ХК «Кулагер».
- Вячеслав Борисов — основатель сети частных хоккейных школ в Астане.
- Талгат Китаров — долгие годы управлял ХК «Астана» и местным ДЮСШ.
Кто из них станет новым генеральным директором «Барыса» — решит руководство клуба.
Отметим, что этот пост остается вакантным после ухода Нурлана Оразбаева.
Нынешний сезон стал для «Барыса» настоящим разочарованием — команда финишировала на последнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав всего 35 очков в 68 играх регулярного чемпионата.