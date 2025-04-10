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Стали известны четыре кандидата на пост гендиректора «Барыса»

Стали известны несколько кандидатов на должность генерального директора хоккейного клуба «Барыс». Их активно обсуждают в кулуарах клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на «Головой Об Лед».

Источник: https://vk.com/hcbarys

Отмечается, что в этот раз процесс назначения будет более обдуманным, в отличие от предыдущего случая.

Среди претендентов:

  • Диас Маржикпаев — с прошлого года возглавляет СДЮСШ № 10 города Астана.
  • Руслан Есеналин — в конце прошлого года был назначен председателем Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК. Имеет опыт работы руководителем ХК «Кулагер».
  • Вячеслав Борисов — основатель сети частных хоккейных школ в Астане.
  • Талгат Китаров — долгие годы управлял ХК «Астана» и местным ДЮСШ.

Кто из них станет новым генеральным директором «Барыса» — решит руководство клуба.

Отметим, что этот пост остается вакантным после ухода Нурлана Оразбаева.

Нынешний сезон стал для «Барыса» настоящим разочарованием — команда финишировала на последнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав всего 35 очков в 68 играх регулярного чемпионата.