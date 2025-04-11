Никишин уезжает из СКА. Станет ли лучший защитник нашей лиги звездой НХЛ?

Когда многие молодые хоккеисты отправляются в НХЛ, их принято отговаривать. В КХЛ им гарантировано место в основе и приличное игровое время, в Северной Америке же частенько велик риск осесть в фарм-клубе с призрачной надеждой на место в НХЛ. Но случай с Александром Никишиным явно не из таких — никто не сомневается в том, что уже бывший капитан СКА полностью созрел для игры за «Каролину».
После обмена из «Спартака» Никишин играл на стабильно высоком уровне, набрав 169 очков за три сезона — феноменальный результат для защитника. Более того, Александр быстро завоевал авторитет в команде и стал капитаном. Даже появление в СКА лидера чемпионского ЦСКА Сергея Андронова и звездного Евгения Кузнецова не пошатнуло позиции Никишина — отличный показатель того, каким доверием защитник пользовался в коллективе.
У Александра были причины остаться в Санкт-Петербурге. По крайней мере, финансовая — двухлетний контракт новичка, который Никишин в ближайшее время заключит с «Каролиной», не предполагает больших денег. К тому же девушка хоккеиста, синхронистка Варвара Субботина исполняет главные роли в шоу на воде Театра Марии Киселевой. Но, видимо, пара нашла пути урегулирования этого вопроса, а уже следующим летом Никишин может рассчитывать в «Харрикейнз» на крупный контракт. По моей информации, «Каролина» уже готова платить ему по следующему соглашению как минимум 4 миллиона долларов в год.
Наверняка Александру понадобится время для адаптации, а ведь до конца регулярного чемпионата «Каролине» осталось провести всего четыре матча. Но Никишину должны предоставить игровое время без излишнего давления — в «Харрикейнз» давно ждали у себя российского защитника. Да и уровень таланта Никишина на порядок выше, чем у любого другого игрока системы.
Опасения, тем не менее, в любом случае есть. В первую очередь, они связаны с главным тренером Родом Бриндамором, который ставит достаточно прямолинейный хоккей. К тому же Бриндамор — очень упертый специалист, редко отходящий от того, что изначально наметил. Еще с начала сезона, например, он решил, что Дмитрий Орлов не будет играть в большинстве, хотя опытный россиянин (к слову, самый дорогой защитник команды) наверняка приносил бы пользу. И даже когда выходящий в первой спецбригаде Гостисбеер получил травму, Бриндамор переместил туда Бернса, а во вторую поставил Уокера, но никак не Орлова.
Куда сложнее придется СКА после ухода Никишина. Если потери Арсения Грицюка, Евгения Кузнецова и Ивана Демидова еще можно компенсировать, то найти защитника уровня Никишина на российском рынке просто нереально. Был интерес к все тому же Орлову, но Дмитрий сразу дал понять, что рассчитывает остаться в НХЛ. Армейцам предстоит очень непростое лето, оттого вдвойне интересно, в каком составе команда Романа Ротенберга начнет следующий сезон.
Автор: Артур Хайруллин