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Никишин уезжает из СКА. Станет ли лучший защитник нашей лиги звездой НХЛ?

В ближайшее время Александр подпишет контракт с «Каролиной».

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Когда многие молодые хоккеисты отправляются в НХЛ, их принято отговаривать. В КХЛ им гарантировано место в основе и приличное игровое время, в Северной Америке же частенько велик риск осесть в фарм-клубе с призрачной надеждой на место в НХЛ. Но случай с Александром Никишиным явно не из таких — никто не сомневается в том, что уже бывший капитан СКА полностью созрел для игры за «Каролину».

После обмена из «Спартака» Никишин играл на стабильно высоком уровне, набрав 169 очков за три сезона — феноменальный результат для защитника. Более того, Александр быстро завоевал авторитет в команде и стал капитаном. Даже появление в СКА лидера чемпионского ЦСКА Сергея Андронова и звездного Евгения Кузнецова не пошатнуло позиции Никишина — отличный показатель того, каким доверием защитник пользовался в коллективе.

У Александра были причины остаться в Санкт-Петербурге. По крайней мере, финансовая — двухлетний контракт новичка, который Никишин в ближайшее время заключит с «Каролиной», не предполагает больших денег. К тому же девушка хоккеиста, синхронистка Варвара Субботина исполняет главные роли в шоу на воде Театра Марии Киселевой. Но, видимо, пара нашла пути урегулирования этого вопроса, а уже следующим летом Никишин может рассчитывать в «Харрикейнз» на крупный контракт. По моей информации, «Каролина» уже готова платить ему по следующему соглашению как минимум 4 миллиона долларов в год.

Наверняка Александру понадобится время для адаптации, а ведь до конца регулярного чемпионата «Каролине» осталось провести всего четыре матча. Но Никишину должны предоставить игровое время без излишнего давления — в «Харрикейнз» давно ждали у себя российского защитника. Да и уровень таланта Никишина на порядок выше, чем у любого другого игрока системы.

Источник: РИА "Новости"

Опасения, тем не менее, в любом случае есть. В первую очередь, они связаны с главным тренером Родом Бриндамором, который ставит достаточно прямолинейный хоккей. К тому же Бриндамор — очень упертый специалист, редко отходящий от того, что изначально наметил. Еще с начала сезона, например, он решил, что Дмитрий Орлов не будет играть в большинстве, хотя опытный россиянин (к слову, самый дорогой защитник команды) наверняка приносил бы пользу. И даже когда выходящий в первой спецбригаде Гостисбеер получил травму, Бриндамор переместил туда Бернса, а во вторую поставил Уокера, но никак не Орлова.

Куда сложнее придется СКА после ухода Никишина. Если потери Арсения Грицюка, Евгения Кузнецова и Ивана Демидова еще можно компенсировать, то найти защитника уровня Никишина на российском рынке просто нереально. Был интерес к все тому же Орлову, но Дмитрий сразу дал понять, что рассчитывает остаться в НХЛ. Армейцам предстоит очень непростое лето, оттого вдвойне интересно, в каком составе команда Романа Ротенберга начнет следующий сезон.

Автор: Артур Хайруллин

СКА
2:5
0:0, 2:1, 0:4
Динамо М
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
6.04.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22998 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Кудашов
Вратари
Артемий Плешков
(Артемий Плешков, Артемий Плешков)
Владислав Подъяпольский
1-й период
11:32
Егор Римашевский
18:47
Андрей Педан
18:47
Дилан Сикьюра
2-й период
21:24
Максим Комтуа
24:06
Максим Джиошвили
(Артем Кудашов)
26:45
Валентин Зыков
(Андрей Педан)
29:34
Валентин Зыков
(Арсений Грицюк)
29:34
Командный штраф
39:18
Андрей Педан
3-й период
41:29
Максим Комтуа
(Дмитрий Рашевский, Антон Сизов)
42:41
Кирилл Адамчук
45:04
Евгений Кузнецов
45:04
Сергей Плотников
45:04
Даниил Пыленков
45:51
Никита Гусев
(Бреннан Менелл)
51:12
Командный штраф
59:06
Максим Джиошвили
(Артем Ильенко, Максим Комтуа)
Статистика
8
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит