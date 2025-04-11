Никишин уезжает из СКА. Станет ли лучший защитник нашей лиги звездой НХЛ?

Опасения, тем не менее, в любом случае есть. В первую очередь, они связаны с главным тренером Родом Бриндамором, который ставит достаточно прямолинейный хоккей. К тому же Бриндамор — очень упертый специалист, редко отходящий от того, что изначально наметил. Еще с начала сезона, например, он решил, что Дмитрий Орлов не будет играть в большинстве, хотя опытный россиянин (к слову, самый дорогой защитник команды) наверняка приносил бы пользу. И даже когда выходящий в первой спецбригаде Гостисбеер получил травму, Бриндамор переместил туда Бернса, а во вторую поставил Уокера, но никак не Орлова.