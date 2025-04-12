Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вы это видели?! «Трактор» вытащил почти проигранный матч за 18 секунд в самой концовке!

Сумасшедшая развязка первой игры серии с минским Динамо.

Источник: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Когда перед серией плей-офф тебя напутствует президент страны, это кое-что значит. Минское «Динамо» впервые в своей истории дошло до второго раунда, и для белорусов один этот факт уже праздник. Но факт в том, что команде Дмитрия Квартальнова вполне по силам замахнуться на нечто большее. Играть им выпало с лучшей командой Востока — «Трактором». Однако те едва унесли ноги от «Адмирала», да и минчане сейчас на ходу и бешеной уверенности, так что кто в этой серии фаворит — вопрос спорный.

Противостояние обещало быть ярким и атакующим — минчане по итогам первого раунда стали самой результативной командой (25 шайб в шести матчах), а «Трактор» был третьим по этому показателю (23 шайбы в шести встречах) — под стать обеим командам, тем удивительнее было, что первый период прошёл без пропущенных шайб. От «Адмирала» «Трактор» постоянно пропускал очень быстро, часто — и по несколько голов. Сегодня минчане начали уверенно, но воплотить активность у чужих ворот не смогли, а дальше хозяева начали прибирать инициативу к своим рукам, а концовку периода и вовсе оставили за собой.

Во втором периоде всё началось по новой, с единственной поправкой — Минск все 20 минут не сбавлял обороты в бросковой активности и под конец едва не запихал шайбу в ворота. Вадим Шипачёв нанёс первый бросок, после чего Роман Горбунов и Вадим Мороз принялись усиленно «копать» на пятачке. Шайба скакала по линии, однако в итоге скрылась под ловушкой Зака Фукале.

Пошли и удаления, но исключительно обоюдные. Сначала Коромыслов оставил «Трактор» без большинства, ответив на нарушение Шипачёва, потом потолкались Логан Дэй с Даниилом Липским. Однако даже больше пространства в формате «4 на 4» не привели к голам.

Да уж, не такого развития событий можно было ожидать от этих команд, но в третьем периоде команды, наконец, прорвало. Он начался с первого большинства в матче — за подножку был наказан челябинский воспитанник Василий Демченко, а Александр Кадейкин, который в первом раунде отмечался исключительно передачами, на исходе двухминутки забросил свою первую шайбу в этом плей-офф.

У гостей почти сразу же появился шанс также поиграть в большинстве, но Фукале, который в первом раунде даже терял статус первого номера (и неизвестно, вернул бы его, если бы не травма Мыльникова) — подтащил несколько опасных бросков. Однако уже в равных составах всё же пропустил — Дэй потерял шайбу перед своими воротами, «зубры» наконец разорвали оборону хозяев, и Илья Усов посылал шайбу в пустой угол.

Челябинцы немного «поплыли», а «Динамо» полетело вперёд и тут же забросило вторую шайбу — Мороз выдал идеальную передачу на Горбунова, которому оставалось только попасть в створ. На то, чтобы перевернуть ход встречи, у них ушло всего 59 секунд!

Теперь уже «Трактор» оказался в положении отыгрывающихся. Минуты таяли, Бенуа Гру заменил вратаря на шестого полевого за три с половиной минуты до конца. Гости спокойно оборонялись, но челябинцы всё же улучили момент для голевой атаки — спасителем выступил Максим Шабанов.

Овертайм? Как бы не так! «Трактор» успел вытащить почти проигранный матч за последнюю минуту основного времени — спустя 18 секунд Виталий Кравцов отменил овертаймы (а ещё через несколько секунд Блажиевский поставил точку голом в пустые ворота). Вы это видели? Вот такое мы и ждали от этой серии!

Трактор
4:2
0:0, 0:0, 4:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
12.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Закари Фукале
(Закари Фукале)
Василий Демченко
(Василий Демченко)
2-й период
31:20
Арсений Коромыслов
31:20
Вадим Шипачев
34:06
Логан Дэй
34:06
Даниил Липский
3-й период
40:22
Василий Демченко
42:23
Александр Кадейкин
(Андрей Светлаков, Стивен Кэмпфер)
45:45
Артем Блажиевский
48:19
Илья Усов
(Даниил Липский, Егор Бориков)
49:18
Роман Горбунов
(Вадим Мороз, Вадим Шипачев)
59:06
Максим Шабанов
(Андрей Светлаков, Владимир Ткачев)
59:24
Виталий Кравцов
(Василий Глотов)
59:28
Артем Блажиевский
(Андрей Светлаков, Бадди Робинсон)
Статистика
6
Штрафное время
6
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит