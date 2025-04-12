Вы это видели?! «Трактор» вытащил почти проигранный матч за 18 секунд в самой концовке!

Когда перед серией плей-офф тебя напутствует президент страны, это кое-что значит. Минское «Динамо» впервые в своей истории дошло до второго раунда, и для белорусов один этот факт уже праздник. Но факт в том, что команде Дмитрия Квартальнова вполне по силам замахнуться на нечто большее. Играть им выпало с лучшей командой Востока — «Трактором». Однако те едва унесли ноги от «Адмирала», да и минчане сейчас на ходу и бешеной уверенности, так что кто в этой серии фаворит — вопрос спорный.