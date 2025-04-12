«Ак Барс» победил московское «Динамо» в первом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ

«Ак Барс» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая встреча пройдет 14 апреля в Москве. В первом раунде «Динамо» со счетом 4−2 в серии обыграло петербургский СКА, казанская команда победила екатеринбургский «Автомобилист» (4−3).