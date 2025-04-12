«Ак Барс» победил московское «Динамо» в первом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 5:3 обыграл московское «Динамо» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 9 622 зрителей.
В составе победителей отличились Дмитрий Яшкин (6-я и 60-я минуты), Эрик О’Делл (15), Митчелл Миллер (51) и Илья Сафонов (59). У московской команды голы забили Седрик Пакетт (39), Павел Кудрявцев (53) и Максим Комтуа (56).
«Ак Барс» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая встреча пройдет 14 апреля в Москве. В первом раунде «Динамо» со счетом 4−2 в серии обыграло петербургский СКА, казанская команда победила екатеринбургский «Автомобилист» (4−3).
По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, «Ак Барс» расположился на пятой строчке Восточной конференции.