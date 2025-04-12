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«Ак Барс» победил московское «Динамо» в первом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» со счетом 5:3 обыграл московское «Динамо» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве в присутствии 9 622 зрителей.

В составе победителей отличились Дмитрий Яшкин (6-я и 60-я минуты), Эрик О’Делл (15), Митчелл Миллер (51) и Илья Сафонов (59). У московской команды голы забили Седрик Пакетт (39), Павел Кудрявцев (53) и Максим Комтуа (56).

«Ак Барс» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая встреча пройдет 14 апреля в Москве. В первом раунде «Динамо» со счетом 4−2 в серии обыграло петербургский СКА, казанская команда победила екатеринбургский «Автомобилист» (4−3).

По итогам регулярного чемпионата «Динамо» заняло второе место в Западной конференции, «Ак Барс» расположился на пятой строчке Восточной конференции.

Динамо М
3:5
0:2, 1:0, 2:3
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
12.04.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Максим Моторыгин
(Максим Моторыгин)
Тимур Билялов
1-й период
01:35
Кирилл Семенов
04:42
Артем Ильенко
05:01
Дмитрий Яшкин
(Александр Барабанов, Митчелл Миллер)
09:25
Максим Комтуа
14:48
Эрик О`Делл
(Альберт Яруллин)
18:10
Дмитрий Кателевский
2-й период
37:24
Константин Лучевников
38:52
Седрик Пакетт
(Дилан Сикьюра, Джордан Уил)
3-й период
41:13
Степан Фальковский
49:48
Дмитрий Рашевский
50:34
Митчелл Миллер
(Артем Галимов, Дмитрий Яшкин)
52:57
Павел Кудрявцев
(Артем Ильенко)
53:05
Джордан Уил
53:22
Александр Барабанов
55:09
Максим Комтуа
(Дмитрий Рашевский)
58:10
Илья Сафонов
(Митчелл Миллер, Артем Галимов)
59:50
Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Алексей Марченко)
Статистика
8
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит