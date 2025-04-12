Провал «Динамо» на «глазах» у Овечкина и рекорд «Трактора»: итоги дня в КХЛ

Челябинский «Трактор» обыграл минское «Динамо» в сумасшедшем по развязке матче, а московское «Динамо» уступило казанскому «Ак Барсу», пропустив от своих бывших звезд. Главные эпизоды игрового дня второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги — в обзоре РИА Новости Спорт.
«Трактор» угнал победу за 18 секунд
Пара «Трактора» и минского «Динамо» не просто является новой для матчей плей-офф КХЛ, но и одной из самых интригующих во всем розыгрыше второго раунда Кубка Гагарина-2025. На бумаге челябинцы будто бы имеют больше шансов на проход в следующую стадию, но для успеха подопечным Бенуа Гру необходимо действовать внимательно и безошибочно. Первый раунд плей-офф показал, что у «черно-белых» с этим как раз имеются проблемы. С другой стороны, проверка битвой с дальневосточным «Адмиралом» вовремя показала слабые точки в броне «Трактора», что полезно не только для соперников челябинцев, но и для самих «черно-белых», которые на второй раунд вышли куда более бодрыми.
Удачным для «Трактора» стечением обстоятельств является еще и тот факт, что минское «Динамо» отличается от «Адмирала» своими игровыми принципами и не перекрывает сопернику кислород настолько жадно. В этом плане показательными получились первые два периода первого очного матча «черно-белых» с «зубрами». Да, команды не отметились голами, но в течение 40 минут постоянно обменивались опасными атаками и на двоих настреляли аж 39 бросков в створ ворот с небольшим преимуществом у минчан по этому показателю.
И если в первые два периода Зак Фукале и Василий Демченко обменивались эффектными спасениями, то в третьей 20-минутке шайба в их сетке была делом времени. Первым пропустил именно Демченко, для которого серия против «Трактора» является особенной, ведь Василий является воспитанником челябинского хоккея. В дебюте периода Стивен Кэмпфер зарядил от синей линии, и Александр Кадейкин на опыте классно сыграл на чужом пятаке, протолкнув шайбу между щитков вратарю «Динамо».
В идеальном мире Челябинска «Трактор» на волне успеха развил бы свое преимущество. Но в реальности «черно-белые» стали придумывать себе проблемы на ровном месте. Подопечные Гру сразу же отдали минчанам инициативу, а также подарили тем возможность игры в большинстве. Едва выстояв в формате «4 на 5», «Трактор» моментально пропустил: защитники не доглядели за Егором Бориковым и Ильей Усовым, которые с близкого расстояния переиграли Фукале.
Еще через мгновение Логан Дэй, проваливший первый раунд плей-офф, грубо ошибся перед своими воротами и подарил шайбу минчанам. Вадим Шипачев разогнал контратаку и транзитом через Вадима Мороза передал шайбу Роману Горбунову, который уверенно и точно бросил по воротам.
Перевернув игру в свою пользу, «Динамо» сделало акцент на простоте. Подопечные Квартальнова отдали шайбу «Трактору» и выстроились на своей синей линии, не давая челябинцам войти в зону и закрепиться в ней. За три минуты до конца основного времени матча штаб Гру решил снять Фукале в пользу шестого полевого игрока и не прогадал: на 60-й минуте Максим Шабанов после затяжной атаки и суматохи на пятаке обнаружил шайбу перед пустыми воротами и загнал ее в сетку.
Этим голом Шабанов зарядил своих одноклубников на моментальный камбэк. Уже через 18 секунд Виталий Кравцов классным кистевым броском из левого круга вбрасывания «прошил» Демченко и вывел «Трактор» вперед.
Спустя какие-то четыре секунды Артем Блажиевский при игре «5 на 6» поразил пустые ворота минчан и снял все вопросы о победителе матча.
Голы Шабанова, Кравцова и Блажиевского во многом стали особенными:
- впервые в истории розыгрышей Кубка Гагарина две шайбы были заброшены в течение четырех секунд;
- впервые в истории розыгрышей Кубка Гагарина три шайбы были заброшены в течение 22 секунд (предыдущий рекорд — 33 секунды в матче «Авангард» — «Барыс» 28 февраля 2015 года);
- «Трактор» стал рекордсменом КХЛ по скорострельности.
«Динамо» наказали бывшие
«Если посмотреть на регалии соперника, на традиции, то “Ак Барс” выглядит самой сильной командой. У нас в лиге масса титулованных клубов, нас впереди ждет не менее титулованный клуб, чем СКА. Мы давно знакомы с Анваром Гатиятулиным и с Зинэтулой Билялетдиновым, который, как я понимаю, трудится в штабе команды», — так высказался Алексей Кудашов в общении с журналистами перед стартом серии против «Ак Барса».
Главный тренер московского «Динамо» пытался дал общественности понять, что его команду преждевременно и довольно зря считают безоговорочным фаворитом в противостоянии с казанцами. И это справедливо. Да, «Ак Барс» на протяжении всего сезона не выделялся стабильностью и грандиозным хоккеем, но противостояние с «Автомобилистом» в первом раунде показало силу подопечных Гатиятулина в борьбе за любое пространство на площадке.
Алексей Кудашов также отмечал: «Все будет зависеть от того, как игроки исполнят задуманное». И тут его подопечные подкачали. Динамовцы не использовали свой шанс в большинстве в дебюте матча, а затем удалились сами и оставили собственный пятак свободным. Дмитрий Яшкин, известный своим классом игры перед чужими воротами, этот самый класс продемонстрировал моментально, технично сыграв на подставлении после щелчка Митчелла Миллера.
«Ак Барс» в давлении не сбавил и продолжил грузить шайбу на пятак, тогда как «Динамо» не сделало выводов после пропущенного гола. Свободой действий воспользовался Эрик О’Делл: канадец, от которого «бело-голубые» отказались по ходу сезона, расторгнув с ним контракт, передал москвичам привет и отметился красивым голом. 2:0 в первом периоде в пользу «Ак Барса» — два экс-динамовца поразили ворота своей бывшей команды.
Казанцы впоследствии упростили игру, что стало для «Динамо» проблемой. Подопечным Кудашова нужен был случай, чтобы перевернуть игру. И «бело-голубые» дождались удаления у «Ак Барса» под конец второго периода: Дилан Сикьюра своим набросом на ворота спровоцировал перед ними толкотню, где самым расторопным оказался Седрик Пакетт, сокративший отставание в счете.
В середине третьего периода динамовцы остались в меньшинстве, за что быстро поплатились, пропустив от Миллера, но на своем желании вернуться в игру не сбавили оборотов и за три минуты добились своего.
Сначала Павел Кудрявцев воспользовался трафиком перед воротами Тимура Билялова и отметился точным броском из не самой очевидной позиции, а через несколько мгновений Макс Комтуа классным щелчком застал голкипера «Ак Барса» врасплох и восстановил статус-кво.
Овертайм казался неминуемым, но менее чем за две минуты до конца основного времени динамовцы допустили очередную ошибку перед своими воротами и не доглядели за Ильей Сафоновым, который здорово сыграл на подставлении после несильного наброса от Артема Галимова. Шайба предательски медленно пролетела над Максимом Моторыгиным и оказалась в воротах.
Попытка «Динамо» спастись в формате «6 на 5» не привела к успеху, и Яшкин броском через борт поразил пустые ворота и, оформив дубль, довел «Ак Барс» до важной гостевой победы (5:3).
Явно не такого результата и игры ждали болельщики «бело-голубых», которые организовали на матче акцию поддержки в адрес Александра Овечкина, чье лицо и снайперский рекорд украсили трибуны арены в Петровском парке.
По итогам первых матчей второго раунда плей-офф КХЛ определилось полное доминирование Восточной конференции. Накануне «Авангард» обыграл «Локомотив», а «Салават Юлаев» одолел «Спартак». Восток — Запад — 4:0.
Автор: Андрей Сенченко