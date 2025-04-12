Провал «Динамо» на «глазах» у Овечкина и рекорд «Трактора»: итоги дня в КХЛ

Пара «Трактора» и минского «Динамо» не просто является новой для матчей плей-офф КХЛ, но и одной из самых интригующих во всем розыгрыше второго раунда Кубка Гагарина-2025. На бумаге челябинцы будто бы имеют больше шансов на проход в следующую стадию, но для успеха подопечным Бенуа Гру необходимо действовать внимательно и безошибочно. Первый раунд плей-офф показал, что у «черно-белых» с этим как раз имеются проблемы. С другой стороны, проверка битвой с дальневосточным «Адмиралом» вовремя показала слабые точки в броне «Трактора», что полезно не только для соперников челябинцев, но и для самих «черно-белых», которые на второй раунд вышли куда более бодрыми.