Команды с Востока повели во всех сериях после первых матчей ¼ финала Кубка Гагарина

По итогам встреч во всех парах лидируют команды из Восточной конференции. В первом матче «Локомотив» — «Авангард» сильнее оказалась омская команда, одержав победу со счётом 4:1. В паре «Салават Юлаев» — «Спартак» (4:1) повели в серии уфимцы. «Трактор» победил минское «Динамо» со счётом 4:2 и вышел вперёд в серии. Во матче между московским «Динамо» и «Ак Барсом» (3:5) победу одержали казанцы и также повели в серии.