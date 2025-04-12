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Команды с Востока повели во всех сериях после первых матчей ¼ финала Кубка Гагарина

В рамках второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги прошли первые матчи во всех четырёх сериях.

Источник: Чемпионат.com

По итогам встреч во всех парах лидируют команды из Восточной конференции. В первом матче «Локомотив» — «Авангард» сильнее оказалась омская команда, одержав победу со счётом 4:1. В паре «Салават Юлаев» — «Спартак» (4:1) повели в серии уфимцы. «Трактор» победил минское «Динамо» со счётом 4:2 и вышел вперёд в серии. Во матче между московским «Динамо» и «Ак Барсом» (3:5) победу одержали казанцы и также повели в серии.

Следующие матчи в сериях «Локомотив» — «Авангард» и «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* апреля. В парах «Трактор» — «Динамо» Минск и «Динамо» Москва — «Ак Барс» игры состоятся 14, 16, 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости.

Динамо М
3:5
0:2, 1:0, 2:3
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
12.04.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9622 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Максим Моторыгин
(Максим Моторыгин)
Тимур Билялов
1-й период
01:35
Кирилл Семенов
04:42
Артем Ильенко
05:01
Дмитрий Яшкин
(Митчелл Миллер, Александр Барабанов)
09:25
Максим Комтуа
14:48
Эрик О`Делл
(Альберт Яруллин)
18:10
Дмитрий Кателевский
2-й период
37:24
Константин Лучевников
38:52
Седрик Пакетт
(Джордан Уил, Дилан Сикьюра)
3-й период
41:13
Степан Фальковский
49:48
Дмитрий Рашевский
50:34
Митчелл Миллер
(Дмитрий Яшкин, Артем Галимов)
52:57
Павел Кудрявцев
(Артем Ильенко)
53:05
Джордан Уил
53:22
Александр Барабанов
55:09
Максим Комтуа
(Дмитрий Рашевский)
58:10
Илья Сафонов
(Артем Галимов, Митчелл Миллер)
59:50
Дмитрий Яшкин
(Алексей Марченко, Никита Лямкин)
59:50
Максим Комтуа
Статистика
10
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит