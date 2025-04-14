Минские динамовцы упустили перевес в три шайбы и проиграли «Трактору» в овертайме

Второй поединок серии состоялся в Челябинске. К середине стартовой трети хозяевам удалось дважды поразить ворота «зубров», однако оба гола оказались отменены. В первом случае была зафиксирована помеха голкиперу «Динамо» Василию Демченко, во втором гостям помогла остановка игры за мгновение до момента. Первую заброшенную по правилам шайбу зрители увидели на 16-й минуте встречи: минчане убежали в быструю контратаку, которую точным броском завершил защитник Николас Мелош. Всего через две минуты гости были впереди уже на два гола благодаря ювелирной работе Ильи Усова на пятаке, в обоих случаях партнерам ассистировал Виталий Пинчук.
В начале второго игрового отрезка «зубры» довели разрыв в счете до крупного: рикошетом от конька защитника хозяев воспользовался Егор Бориков, для которого эта шайба стала уже шестой в текущем плей-офф. Имея столь комфортный отрыв, минчане ограничили атакующие выпады и прижались к собственным воротам, за что были незамедлительно наказаны. На экваторе матча челябинцы сократили отставание, а незадолго до ухода на перерыв отличились дважды за четыре минуты, сравняв тем самым счет.
В третьем периоде цифры на табло не изменились, и выяснение отношений ушло за пределы основного времени. В овертайме хоккеисты «Трактора» снова огорчили «зубров», но и эта шайба была отменена после видеопросмотра. На этом везение для «Динамо» закончилось: через семь минут Григорий Дронов все же принес хозяевам победу — 4:3. Первый поединок в этой паре также закончился в пользу уральцев (4:2), которые повели в серии до четырех побед со счетом 2:0. Два следующих матча противостояния примет «Минск-Арена» 16 и 18 апреля, обе игры стартуют в 19.30.