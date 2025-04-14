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Минские динамовцы упустили перевес в три шайбы и проиграли «Трактору» в овертайме

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели второе поражение в четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина против челябинского «Трактора», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорта Белоруссии

Второй поединок серии состоялся в Челябинске. К середине стартовой трети хозяевам удалось дважды поразить ворота «зубров», однако оба гола оказались отменены. В первом случае была зафиксирована помеха голкиперу «Динамо» Василию Демченко, во втором гостям помогла остановка игры за мгновение до момента. Первую заброшенную по правилам шайбу зрители увидели на 16-й минуте встречи: минчане убежали в быструю контратаку, которую точным броском завершил защитник Николас Мелош. Всего через две минуты гости были впереди уже на два гола благодаря ювелирной работе Ильи Усова на пятаке, в обоих случаях партнерам ассистировал Виталий Пинчук.

В начале второго игрового отрезка «зубры» довели разрыв в счете до крупного: рикошетом от конька защитника хозяев воспользовался Егор Бориков, для которого эта шайба стала уже шестой в текущем плей-офф. Имея столь комфортный отрыв, минчане ограничили атакующие выпады и прижались к собственным воротам, за что были незамедлительно наказаны. На экваторе матча челябинцы сократили отставание, а незадолго до ухода на перерыв отличились дважды за четыре минуты, сравняв тем самым счет.

В третьем периоде цифры на табло не изменились, и выяснение отношений ушло за пределы основного времени. В овертайме хоккеисты «Трактора» снова огорчили «зубров», но и эта шайба была отменена после видеопросмотра. На этом везение для «Динамо» закончилось: через семь минут Григорий Дронов все же принес хозяевам победу — 4:3. Первый поединок в этой паре также закончился в пользу уральцев (4:2), которые повели в серии до четырех побед со счетом 2:0. Два следующих матча противостояния примет «Минск-Арена» 16 и 18 апреля, обе игры стартуют в 19.30.

Трактор
4:3
0:2, 3:1, 0:0
ОТ
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
14.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Закари Фукале
Василий Демченко
1-й период
08:59
Командный штраф
15:02
Николас Мелош
(Илья Усов, Сэм Энас)
17:04
Илья Усов
(Джош Брук, Виталий Пинчук)
2-й период
21:07
Егор Бориков
(Даниил Липский, Крис Тирни)
27:06
Командный штраф
29:37
Максим Шабанов
(Артем Блажиевский, Сергей Телегин)
34:22
Владимир Жарков
34:22
Джош Брук
34:47
Стивен Кэмпфер
(Максим Шабанов, Владимир Ткачев)
38:16
Максим Шабанов
(Григорий Дронов)
3-й период
43:36
Логан Дэй
43:36
Роман Горбунов
43:42
Стивен Кэмпфер
Овертайм
69:57
Григорий Дронов
(Логан Дэй)
Статистика
8
Штрафное время
6
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит