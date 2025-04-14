Минские динамовцы упустили перевес в три шайбы и проиграли «Трактору» в овертайме

В третьем периоде цифры на табло не изменились, и выяснение отношений ушло за пределы основного времени. В овертайме хоккеисты «Трактора» снова огорчили «зубров», но и эта шайба была отменена после видеопросмотра. На этом везение для «Динамо» закончилось: через семь минут Григорий Дронов все же принес хозяевам победу — 4:3. Первый поединок в этой паре также закончился в пользу уральцев (4:2), которые повели в серии до четырех побед со счетом 2:0. Два следующих матча противостояния примет «Минск-Арена» 16 и 18 апреля, обе игры стартуют в 19.30.