Квартальнов о втором поражении от «Трактора»: играли неплохо, но все быстро перевернулось

«Половину матча мы играли неплохо, но все перевернулось очень быстро. “Трактор” был намного свежее и более заряженным. Мы подсели в последние 10 минут второго периода, нас слегка подмяли. В итоге “поплыли” и пропустили три шайбы. Нужно отдать должное сопернику, они доминировали, а мы стушевались. Потом вошли в ту колею, где все было до гола. В овертайме была равная игра. Мы имели моменты, но делали лишний пас, шайба не доходила до ворот. Надеемся это исправить, — сказал Квартальнов. — Мы знаем, где и в чем проблема, будем отстаивать свое дома. Мы хорошо выглядим против чемпиона Восточной конференции и надеемся на свою игру в Минске. Там команда играет неплохо. Хотели зацепиться сегодня, но не получилось. Ничего страшного».