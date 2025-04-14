Квартальнов о втором поражении от «Трактора»: играли неплохо, но все быстро перевернулось

По ходу второй игры серии в Челябинске хоккеисты столичного клуба вели со счетом 3:0 благодаря голам Николаса Мелоша, Ильи Усова и Егора Борикова, но за 10 минут во втором периоде хозяева забросили три шайбы подряд и сравняли цифры. Судьба поединка решилась в овертайме, где «Трактор» вырвал победу — 4:3.
«Половину матча мы играли неплохо, но все перевернулось очень быстро. “Трактор” был намного свежее и более заряженным. Мы подсели в последние 10 минут второго периода, нас слегка подмяли. В итоге “поплыли” и пропустили три шайбы. Нужно отдать должное сопернику, они доминировали, а мы стушевались. Потом вошли в ту колею, где все было до гола. В овертайме была равная игра. Мы имели моменты, но делали лишний пас, шайба не доходила до ворот. Надеемся это исправить, — сказал Квартальнов. — Мы знаем, где и в чем проблема, будем отстаивать свое дома. Мы хорошо выглядим против чемпиона Восточной конференции и надеемся на свою игру в Минске. Там команда играет неплохо. Хотели зацепиться сегодня, но не получилось. Ничего страшного».
Серия до четырех побед переезжает в Беларусь при счете 2:0 в пользу «Трактора». Третий и четвертый матчи противостояния состоятся на «Минск-Арене» 16 и 18 апреля, оба поединка стартуют в 19:30.