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Квартальнов о втором поражении от «Трактора»: играли неплохо, но все быстро перевернулось

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги второго матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против «Трактора», сообщили БЕЛТА в пресс-службе «зубров».

Источник: hcdinamo.by

По ходу второй игры серии в Челябинске хоккеисты столичного клуба вели со счетом 3:0 благодаря голам Николаса Мелоша, Ильи Усова и Егора Борикова, но за 10 минут во втором периоде хозяева забросили три шайбы подряд и сравняли цифры. Судьба поединка решилась в овертайме, где «Трактор» вырвал победу — 4:3.

«Половину матча мы играли неплохо, но все перевернулось очень быстро. “Трактор” был намного свежее и более заряженным. Мы подсели в последние 10 минут второго периода, нас слегка подмяли. В итоге “поплыли” и пропустили три шайбы. Нужно отдать должное сопернику, они доминировали, а мы стушевались. Потом вошли в ту колею, где все было до гола. В овертайме была равная игра. Мы имели моменты, но делали лишний пас, шайба не доходила до ворот. Надеемся это исправить, — сказал Квартальнов. — Мы знаем, где и в чем проблема, будем отстаивать свое дома. Мы хорошо выглядим против чемпиона Восточной конференции и надеемся на свою игру в Минске. Там команда играет неплохо. Хотели зацепиться сегодня, но не получилось. Ничего страшного».

Серия до четырех побед переезжает в Беларусь при счете 2:0 в пользу «Трактора». Третий и четвертый матчи противостояния состоятся на «Минск-Арене» 16 и 18 апреля, оба поединка стартуют в 19:30.

Трактор
4:3
0:2, 3:1, 0:0
ОТ
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
14.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Закари Фукале
Василий Демченко
1-й период
08:59
Командный штраф
15:02
Николас Мелош
(Илья Усов, Сэм Энас)
17:04
Илья Усов
(Джош Брук, Виталий Пинчук)
2-й период
21:07
Егор Бориков
(Даниил Липский, Крис Тирни)
27:06
Командный штраф
29:37
Максим Шабанов
(Артем Блажиевский, Сергей Телегин)
34:22
Владимир Жарков
34:22
Джош Брук
34:47
Стивен Кэмпфер
(Максим Шабанов, Владимир Ткачев)
38:16
Максим Шабанов
(Григорий Дронов)
3-й период
43:36
Логан Дэй
43:36
Роман Горбунов
43:42
Стивен Кэмпфер
Овертайм
69:57
Григорий Дронов
(Логан Дэй)
Статистика
8
Штрафное время
6
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит