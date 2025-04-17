Что вынесет «Трактор» из позора в Минске? Как спастись «Авангарду»? Мнение о плей-офф КХЛ

Может, хотя бы позорные 0:8 приведут «Трактор» в чувство? Уже писал, что камбэчные развесёлые победы говорили, скорее, о проблемах челябинской команды, которая на регулярной основе и в полном составе просто выключалась на целые отрезки матчей, и Бенуа Гру ничего с этим поделать не мог. Сейчас «Трактору» наглядно показали очевидную вещь — камбэки будут не всегда, ставку нужно делать не только на характер и мастерство, но и на целостность игры команды. Пока этого у Челябинска нет и в помине, и если Гру не проведёт серьёзную работу, то уже четвертьфинал может закончиться для «Трактора» весьма неприятно. Однако пока всё ещё в руках чёрно-белых, а завтрашняя игра будет очень показательной.