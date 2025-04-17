Хоккеист Вишневский будет находиться на скамейке «Спартака» на игре с «Салаватом Юлаевым»

В первом матче финала Кубка Гагарина прошлого года между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом» (2:1) на скамейке вместе с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным находился травмированный защитник и капитан команды Егор Яковлев. Он присутствовал на скамейке во всех четырех играх финала, в котором победу одержали магнитогорцы. Травмированный защитник «Спартака» Андрей Миронов присутствовал на тренерской скамейке в начале января на матче СКА — «Спартак», который завершился победой красно-белых со счетом 5:0.