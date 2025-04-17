Хоккеист Вишневский будет находиться на скамейке «Спартака» на игре с «Салаватом Юлаевым»

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Защитник московского «Спартака» Дмитрий Вишневский будет присутствовать на тренерской скамейке во время матча плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
«Спартак» ведет в серии ¼ финала плей-офф КХЛ со счетом 2−1. Четвертый матч пройдет в четверг и начнется в 19:30 мск.
Вишневский получил травму во втором периоде предыдущего матча серии в Москве, который завершился победой «Спартака» со счетом 4:2.
Вместо Вишневского с «Салаватом Юлаевым» сыграет Даниил Иванов, который в последний раз выходил на лед 20 марта в матче регулярного чемпионата против «Сочи» (3:1).
Случаи появления действующих игроков на тренерских скамейках в матчах КХЛ
В феврале 2023 года нападающий нижегородского «Торпедо» Алексей Кручинин находился на скамейке вместе с главным тренером команды Игорем Ларионовым во время домашнего матча со «Спартаком» (4:3). В тот момент Кручинин был помещен клубом в список травмированных.
В первом матче финала Кубка Гагарина прошлого года между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом» (2:1) на скамейке вместе с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным находился травмированный защитник и капитан команды Егор Яковлев. Он присутствовал на скамейке во всех четырех играх финала, в котором победу одержали магнитогорцы. Травмированный защитник «Спартака» Андрей Миронов присутствовал на тренерской скамейке в начале января на матче СКА — «Спартак», который завершился победой красно-белых со счетом 5:0.
Получивший травму защитник петербургского СКА Никита Зайцев присутствовал на тренерской скамейке во время матча плей-офф с московским «Динамо» 4 апреля в Москве. Игра закончилась победой СКА со счетом 5:4 в овертайме.