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«Локомотив» увеличил преимущество в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»

Железнодорожники в четвертом матче одержали победу в овертайме.

Источник: https://vk.com/hclokomotiv_official

ОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в гостях со счетом 2:1 в овертайме обыграл омский «Авангард» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Александр Елесин (26-я минута) и Александр Радулов (68). У «Авангарда» отличился Рид Буше (21).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Локомотива». Пятый матч состоится 19 апреля в Ярославле. В первом раунде «Локомотив» со счетом 4−0 обыграл нижегородское «Торпедо», «Авангард» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−2). По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» завоевал Кубок континента, «Авангард» стал шестым в турнирной таблице Восточной конференции.

В прошлом сезоне команды уже встречались в четвертьфинале Кубка Гагарина. Тогда «Локомотив» смог победить «Авангард» в семи матчах (4−3). Ярославский клуб в полуфинале обыграл челябинский «Трактор» (4−0), а в финале уступил «Металлургу» (0−4).

Авангард
1:2
0:0, 1:1, 0:0
ОТ
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
17.04.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Никитин
Вратари
Никита Серебряков
Даниил Исаев
1-й период
15:49
Илья Каблуков
19:43
Алексей Береглазов
2-й период
20:27
Рид Буше
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
25:36
Александр Елесин
37:01
Алекс Грант
Овертайм
67:25
Александр Радулов
(Денис Алексеев, Андрей Сергеев)
Статистика
4
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит