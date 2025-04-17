«Локомотив» увеличил преимущество в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»

ОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в гостях со счетом 2:1 в овертайме обыграл омский «Авангард» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Александр Елесин (26-я минута) и Александр Радулов (68). У «Авангарда» отличился Рид Буше (21).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Локомотива». Пятый матч состоится 19 апреля в Ярославле. В первом раунде «Локомотив» со счетом 4−0 обыграл нижегородское «Торпедо», «Авангард» оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4−2). По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» завоевал Кубок континента, «Авангард» стал шестым в турнирной таблице Восточной конференции.
В прошлом сезоне команды уже встречались в четвертьфинале Кубка Гагарина. Тогда «Локомотив» смог победить «Авангард» в семи матчах (4−3). Ярославский клуб в полуфинале обыграл челябинский «Трактор» (4−0), а в финале уступил «Металлургу» (0−4).
Ги Буше
Игорь Никитин
Никита Серебряков
Даниил Исаев
15:49
Илья Каблуков
19:43
Алексей Береглазов
20:27
Рид Буше
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
25:36
Александр Елесин
37:01
Алекс Грант
67:25
Александр Радулов
(Денис Алексеев, Андрей Сергеев)
4
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит