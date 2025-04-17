«Салават», спасибо за сезон? От разгрома Уфу не спас даже долгожданный гол Ливо

Период мог закончиться и со счётом 4:0 — и тоже шайбой с отрицательного угла, если бы контратака красно-белых в меньшинстве не завершилась уже после сирены. Но и так было очевидно — в первые 20 минут у гостей не получилось вообще ничего. Зато второй начался для них жизнеутверждающе — с долгожданного гола Ливо в большинстве. Канадец с облегчением снял «обезьяну с спины» — до этого у него была лишь одна шайба в этом плей-офф, к тому же в пустые ворота. «Спартак» продолжил удаляться, а «Салават» — забивать. Следующий гол записал на свой счёт Динар Хафизуллин.