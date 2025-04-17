«Салават», спасибо за сезон? От разгрома Уфу не спас даже долгожданный гол Ливо

И «Спартак», и «Салават Юлаев» в третьей встрече понесли кадровые потери. У красно-белых не смог доиграть матч защитник Дмитрий Вишневский — он, по уже складывающейся в КХЛ традиции, всё равно принял участие в игре, но только на тренерском мостике, а его место во второй паре занял Даниил Орлов.
У «Салавата Юлаева» после столкновения с Иваном Морозовым выбыл защитник Ярослав Цулыгин, однако изменения в составе на четвёртый матч были более глобальными. Во-первых, в ворота вернулся Александр Самонов, во-вторых, были перетасованы все звенья. Например, лучший снайпер КХЛ в прошедшей регулярке Джош Ливо был переведён в третью тройку. «Ищем баланс, ищем оптимальные сочетания», — так прокомментировал грандиозные изменения главный тренер юлаевцев Виктор Козлов.
Но позитивных изменений в игре это уфимцам не принесло. В этой серии было не так много удалений с обеих сторон, однако гости умудрились уже в первом периоде схватить два подряд. С учётом того, что «Салават» крайне неудачно действует в меньшинстве в нынешнем плей-офф, неудивительно, что «Спартак» реализовал сначала «пять на три», а затем и «пять на четыре».
Сначала Морозов прицелился и мощно зарядил над ловушкой, а через 35 секунд Михаил Мальцев бросил над плечом Самонова после отличной передачи Александра Пашина.
Худшего начала для «Салавата» и представить было нельзя — но вскоре «Спартак» сделал им ещё больнее. Гол Егора Филина — это настоящее издевательство — шайба влетела в сетку с отрицательного угла, броском за спину, рикошетом от щитка Самонова. Пропуск предыдущей игры никак не помог основному вратарю «Салавата» — в плей-офф он откровенно не выручает там, где это нужно, и в целом выглядит неуверенно.
Период мог закончиться и со счётом 4:0 — и тоже шайбой с отрицательного угла, если бы контратака красно-белых в меньшинстве не завершилась уже после сирены. Но и так было очевидно — в первые 20 минут у гостей не получилось вообще ничего. Зато второй начался для них жизнеутверждающе — с долгожданного гола Ливо в большинстве. Канадец с облегчением снял «обезьяну с спины» — до этого у него была лишь одна шайба в этом плей-офф, к тому же в пустые ворота. «Спартак» продолжил удаляться, а «Салават» — забивать. Следующий гол записал на свой счёт Динар Хафизуллин.
Где-то мы это уже видели — в предыдущей игре «Салават» также включился при счёте 0:3 и сумел отыграть две шайбы, но вместо финального навала пропустил в самой концовке. Сегодня было практически то же самое, с той лишь разницей, что «Спартак» забил четвёртую в середине третьего периода в формате «четыре на три» — Адам Ружичка набросил на ворота, а Морозов подправил шайбу на пятачке.
Словак и сегодня, кстати, не ушёл со льда без заброшенной шайбы, поразив пустые ворота в концовке. Когда всё стало ясно окончательно, Самонов вернулся в ворота и тут же пропустил от Александра Беляева.
«Салават», спасибо за сезон? Проявлять характер, пытаться отыграться — это, конечно, похвально, но в плей-офф этого мало. Тем более, когда трепыхаешься-трепыхаешься, но в итоге всё равно разваливаешься.
Елена Кузнецова