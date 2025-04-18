Канадский провокатор раздражает всю КХЛ. Но представить без него «Динамо» невозможно

«Я всегда играл именно так. Мне кажется, что такой стиль помогает мне на льду показывать хороший результат. На самом деле, мне нужно было привыкнуть к игре в КХЛ, потому что здесь более скрупулезные арбитры. Я долго пытался найти ту тонкую грань между чистой игрой и нарушением правил. Так или иначе, я до сих пор достаточно часто получаю штрафные минуты из-за того, что играю с большой страстью. Конечно, я очень стараюсь быть более осторожным на каждом участке площадки, чтобы не удаляться. Если другим командам что-то не нравится, то это не моя проблема. Моя задача — не переходить границу дозволенного. Думаю, пока у меня получается», — признавался он в интервью Metaratings.