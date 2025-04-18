«Трактор» взял реванш за 0:8! Очередной камбэк — и теперь Челябинск в шаге от полуфинала

В предыдущем матче случилось неизбежное — «Трактору», который раз за разом в этом плей-офф наступал на одни и те же грабли и включался в игру при счёте 0:3, а то и 0:4, наконец их безалаберность и систематические «привозы» не сошли с рук. Минское «Динамо» вернулось в серию, устроив им форменный разгром 8:0 — такой, чтобы ни о каких камбэках никто в стане соперника и думать не мог.