«Трактор» взял реванш за 0:8! Очередной камбэк — и теперь Челябинск в шаге от полуфинала

В предыдущем матче случилось неизбежное — «Трактору», который раз за разом в этом плей-офф наступал на одни и те же грабли и включался в игру при счёте 0:3, а то и 0:4, наконец их безалаберность и систематические «привозы» не сошли с рук. Минское «Динамо» вернулось в серию, устроив им форменный разгром 8:0 — такой, чтобы ни о каких камбэках никто в стане соперника и думать не мог.
Бенуа Гру после игры правильно заметил, что в кубковых баталиях важны победы и поражения, а не счёт отдельно взятого матча. Но в целом был немногословен и заявил, что должен лучше готовить команду к играм. Сегодня челябинцам тоже предстояло попробовать сдержать натиск разгулявшейся атаки минчан, и стартовые минуты гости с горем пополам выдержали.
А потом неожиданно забили — первым же своим броском в створ. Защитник Логан Дэй, который даёт много поводов для критики своей игрой в обороне, подключился к атаке и поразил ближний угол после передачи Александра Кадейкина. Не лучшим образом сыграть в этом эпизоде Василий Демченко, но эту серию и так не назвать вратарской.
Минск оборотов не сбавил, а «Трактор» принялся за старое — на ровном месте схватил удаление за нарушение состава и тут же пропустил. Ну хоть к Фукале тут вопросов нет, потому что бросок Сэма Энаса на пятачке подправил Виталий Пинчук.
Во втором периоде приключения «Тракора» в обороне продолжились — Ксавье Улле вбросил шайбу в зону, Пинчук оказался первым на шайбе и отдал фантастическую передачу из-за ворот на Илью Усова, который пока что забивает в каждом матче этой серии. Хозяева вскоре могли забивать и ещё, но «Трактору» каким-то чудом удалось не пропустить после добивания от Сергея Кузнецова.
Но больше «Трактор» не пропустил, а третий начался с их гола. Василий Глотов подхватил отскок после броска защитника, Демченко слишком далеко выдернулся из ворот и не успел вернуться к дальней штанге, куда нападающий челябинцев и завёл шайбу, пока Андрей Светлаков оттеснял оттуда Хенкеля.
Шайбу всё-таки переписали на 87-го номера, а Глотов продолжил раздавать передачи. Уже минское «Динамо» начало проваливаться в обороне — Василий отобрал у соперников шайбу за чужими воротами и выдал идеальный пас за спину на Бадди Робинсона, который в касание расстрелял Демченко.
Что ж, «Трактор» вновь по-настоящему включился не на весь матч, а только на третий период, но, по крайней мере, до этого не напропускал авоську, а в концовке героически оборонял зыбкое преимущество. И этого хватило для реванша за 0:8 и третьей победы в серии — выход в полуфинал Кубка Гагарина челябинцы попробуют оформить на домашнем льду 20 апреля.
Дмитрий Квартальнов
Бенуа Гру
Василий Демченко
Закари Фукале
03:11
Логан Дэй
(Александр Кадейкин, Семен Дер-Аргучинцев)
08:29
Владимир Жарков
11:18
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Ксавье Уэлле)
25:39
Илья Усов
(Ксавье Уэлле, Виталий Пинчук)
38:45
Николас Мелош
41:31
Андрей Светлаков
(Артем Блажиевский, Василий Глотов)
48:19
Бадди Робинсон
(Андрей Светлаков, Василий Глотов)
2
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит