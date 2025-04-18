«Ак Барс» опять проиграл дома! В серии Казани и «Динамо» всё начинается заново

Поражение в третьем матче серии могло бы стоить «Динамо» вылета из Кубка Гагарина, а Алексею Кудашову — работы в московском клубе. Однако бело-голубые собрались и провели цельную игру, которая отличалась по качеству от двух московских встреч. Такое ощущение, что динамовцам проще выступать на выезде, нежели дома. Феномен? Отнюдь. Подобное в спорте часто случается.
«Игра была сложной. Но мы чуть-чуть исправили некоторые моменты. Если выиграли, значит, доволен. Тут неважно — хорошо играли или нет. Главное добиться победы. Конечно, были моменты, где можно было сыграть получше. Но это как и в любой игре. Самое главное, что мы выиграли», — отметил после финальной сирены главный тренер гостей Алексей Кудашов.
В свою очередь для «Ак Барса» ничего страшного не случилось. Казанцам по-прежнему нужно было выиграть один матч дома и с комфортным счётом 3−1 в серии постепенно её завершать. На бумаге, конечно, это звучит просто, но не сомневаемся, что у Анвара Гатиятулина и его тренерского штаба есть определённый план, да и консультации от Зинэтулы Билялетдинова даром не проходят. Не секрет, что мэтр отечественного тренерского цеха помогает казанцам на протяжении всего плей-офф. Это абсолютно правильное решение клуба, в котором нет ничего постыдного.
Единственная шайба в первом периоде была заброшена на седьмой минуте после классного кистевого броска от Дилана Сикуры. «Ак Барс» по большей части контролировал ход встречи, но восстановить равенство в счёте не сумел. Очень здорово выглядел голкипер гостей Подъяпольский, который вторую встречу подряд выручал команду в сложных ситуациях. А ведь буквально недавно Владислав восстанавливался от серьёзной травмы.
Во втором отрезке встречи соперники обменялись результативными атаками Михеева (пас-конфетку сделал Джиошвили) и Барабанова, а затем две минуты схлопотал бывший форвард казанцев Уил. Миллер хлёстким броском поразил цель в большинстве, но после запроса тренерского штаба москвичей гол отменили по причине игры высоко поднятой клюшкой, которая была ранее.
А вот гости своё большинство реализовали: Сикуру вывели на бросок, канадец буквально расстрелял ворота соперника, оформив дубль. Билялову в данной ситуации было сложно моментально переместиться из одного угла в другой. В целом же игра Тимура в этом матче не впечатляла: три гола после 10 бросков — показатель неважный.
В третьей двадцатиминутке хорошие шансы для гола упустили Яшкин и Кателевский, но в концовке капитан «барсов» всё же забил, буквально протолкнув шайбу за ленточку с пятака в формате «шесть на пять».
На большее у «Ак Барса» просто не хватило времени, хотя моменты у ворот Подъяпольского были. Казань организовала навал, гости с огромным трудом отбивались и чудом выстояли. 3:2 в матче в пользу «Динамо» и 2−2 в серии, которая теперь возвращается в Москву, но ещё в любом случае побывает и в столице Татарстана.
Анвар Гатиятулин
Алексей Кудашов
Тимур Билялов
Владислав Подъяпольский
06:13
Дилан Сикьюра
(Игорь Ожиганов)
07:23
Артемий Князев
07:23
Максим Комтуа
10:26
Артем Швец-Роговой
11:54
Кирилл Готовец
14:01
Эрик О`Делл
14:01
Даниил Пыленков
25:31
Артем Михеев
(Максим Джиошвили)
26:30
Александр Барабанов
(Илья Сафонов, Митчелл Миллер)
26:43
Джордан Уил
30:55
Митчелл Миллер
32:24
Дилан Сикьюра
(Седрик Пакетт, Никита Гусев)
38:32
Никита Дыняк
38:32
Максим Комтуа
51:39
Кирилл Адамчук
57:45
Дмитрий Яшкин
(Эрик О`Делл, Ник Петан)
8
Штрафное время
14
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит