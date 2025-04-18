«Ак Барс» опять проиграл дома! В серии Казани и «Динамо» всё начинается заново

В свою очередь для «Ак Барса» ничего страшного не случилось. Казанцам по-прежнему нужно было выиграть один матч дома и с комфортным счётом 3−1 в серии постепенно её завершать. На бумаге, конечно, это звучит просто, но не сомневаемся, что у Анвара Гатиятулина и его тренерского штаба есть определённый план, да и консультации от Зинэтулы Билялетдинова даром не проходят. Не секрет, что мэтр отечественного тренерского цеха помогает казанцам на протяжении всего плей-офф. Это абсолютно правильное решение клуба, в котором нет ничего постыдного.