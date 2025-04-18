Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов высказался о поражении от «Трактора»

— Ну, две разные встречи… Играем с хорошей командой, которая умеет держать удар, просыпаться вовремя. Хотя сегодня имели несколько моментов, но вратарь сегодня был совершенно другим. Готовимся к следующему матчу.
— «Трактор» включился в третьем периоде — чего не хватило минскому «Динамо», чтобы развить преимущество до этого?
— Голов, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Следующие матчи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 20, 22*, 24* апреля.
* при необходимости.