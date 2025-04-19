Ротенберг: в следующем году СКА будет лидером по количеству болельщиков во всём мире

«Ровно 10 лет назад СКА выиграл первый Кубок Гагарина. Важная дата в клубной истории и отправная точка для всех будущих успехов. За эти 10 лет проделана огромная работа по всем направлениям, которая позволила нам закрепиться среди лидеров отечественного хоккея.



Мы выиграли второй Кубок Гагарина, два Кубка Открытия и ещё два Кубка Континента, впервые в истории клуба выиграли чемпионат страны. Наши тренеры, административный штаб и хоккеисты СКА помогли сборной страны выиграть Олимпиаду, брать медали чемпионатов мира, дважды подряд выиграть Кубок Первого канала и Кубок Победы.



Искренне поздравляю нашу молодёжку с выходом в полуфинал плей-офф МХЛ. Верим и ждём третий Кубок Харламова! Всего у “СКА-1946” за последние 10 лет три победы в регулярном чемпионате, четыре финала плей-офф, два Кубка Харламова. Немало выпускников “СКА-1946” стали крепкими игроками НХЛ, ещё больше хоккеистов СКА подготовил для сборной.



В этом сезоне мы побили клубный рекорд по суммарному количеству болельщиков, а в следующем году будем лидерами во всём мире. Серьёзно укрепились мы и в финансовом плане: с 2015 года коммерческие доходы клуба выросли более чем в четыре раза.



Огромное спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку в этом и всех предыдущих сезонах! Конечно же, благодарю ПАО “Газпром” и Алексея Борисовича Миллера — с их помощью у СКА крепкий и надёжный фундамент, на котором и строятся все успехи. Сделаем всё возможное, чтобы уже в следующем году выиграть для Петербурга третий Кубок Гагарина!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.