Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр спорта РФ предложил включить в КХЛ турецкий клуб: «Возьмем русских и казахстанских ребят»

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев высказался на тему возможного включения в КХЛ турецкого хоккейного клуба.

Источник: РИА "Новости"

«Можно сразу начать с КХЛ. 15−20 миллионов долларов в год. Возьмем русских и казахстанских ребят, можно американца одного и пять турок. Они потом будут потихонечку расти, а для ребят они будут звездами. В профессиональном хоккее интернациональные команды: американцы, русские, канадцы. Я сам возглавлял клуб четыре года», — передает слова Дегтярева РИА Новости.

19 апреля в Санкт-Петербурге на Международном форуме этноспорта Дегтярев и министр спорта Турции Осман Ашкын Бак обсудили сотрудничество двух стран в зимних видах спорта.