Министр спорта РФ предложил включить в КХЛ турецкий клуб: «Возьмем русских и казахстанских ребят»

«Можно сразу начать с КХЛ. 15−20 миллионов долларов в год. Возьмем русских и казахстанских ребят, можно американца одного и пять турок. Они потом будут потихонечку расти, а для ребят они будут звездами. В профессиональном хоккее интернациональные команды: американцы, русские, канадцы. Я сам возглавлял клуб четыре года», — передает слова Дегтярева РИА Новости.