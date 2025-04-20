«Трактор» стал первым полуфиналистом плей-офф КХЛ

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Челябинский «Трактор» обыграл минское «Динамо» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и пробился в полуфинал Кубка Гагарина.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Виталий Кравцов (42-я, 60-я минуты) и Арсений Коромыслов (45). У «Динамо» отличился Илья Усов (52).
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Трактора». Минское «Динамо» одержало единственную победу в серии в третьем матче со счетом 8:0. Во второй игре противостояния минчане вели со счетом 3:0, но в итоге уступили — 3:4.
«Трактор» по итогам регулярного чемпионата стал первым на Востоке. «Динамо» заняло четвертое место в таблице Западной конференции. Команда впервые в истории играла во втором раунде Кубка Гагарина. До этого минчане восемь раз уступали в ⅛ финала.
Бенуа Гру
Дмитрий Квартальнов
Закари Фукале
Андрей Тихомиров
(Андрей Тихомиров)
09:31
Даниил Липский
14:43
Арсений Коромыслов
21:54
Семен Дер-Аргучинцев
30:36
Николас Мелош
41:33
Виталий Кравцов
(Арсений Коромыслов, Никита Коростелев)
44:01
Арсений Коромыслов
50:09
Илья Усов
(Николас Мелош, Виталий Пинчук)
59:50
Виталий Кравцов
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит