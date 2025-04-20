«Трактор» стал первым полуфиналистом плей-офф КХЛ

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Трактора». Минское «Динамо» одержало единственную победу в серии в третьем матче со счетом 8:0. Во второй игре противостояния минчане вели со счетом 3:0, но в итоге уступили — 3:4.