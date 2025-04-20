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Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение минского «Динамо» в серии с «Трактором»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итог выездного матча с челябинским «Трактором» (1:3) в ¼ финала Кубка Гагарина — 2025. Минчане завершили сезон, проиграв серию челябинцам со счётом 1−4.

Источник: Чемпионат.com

— Хорошая серия. Но это на сегодняшний день — наш предел.

— Могли ли решить судьбу матча во втором периоде, когда закрывали «Трактор» наложениями?

— Я же сказал, что мы здорово в целом играли сегодня. Такие вещи кажутся простыми, шайба поднимается наверх, но она тяжело доставляется. Ребята шароваристые умеют расположиться так, чтобы она не дошла, а у нас доходит и с отскока добивается. Это маленькая вещь, но рабочая, мы говорим, работаем, но не смогли это сделать.

— Оцените влияние травм Шипачёва и Волкова на команду.

— Для нашей команды это весомые люди. Волков — серьёзный хоккеист, нам бы очень не помешал, тем более Шипачёв. Это системообразующие ребята для команды. Были ли шансы сыграть у них сегодня? Нет.

— Почему играл Тихомиров, а не Демченко сегодня?

— Вратарей не обсуждаем, такие это ребята. Наверное, так скажу… нет, не буду говорить. Мы приняли такое решение — значит, мы его приняли.

— Ваш сын Никита в интервью сказал, что у вас открывается опция…

— Ребят, дальше. Не знаю, что он сказал, давайте по игре, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В полуфинале Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с победителем в серии между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» (счёт в серии 2−2).

Трактор
3:1
0:0, 0:0, 3:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
20.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Закари Фукале
Андрей Тихомиров
1-й период
09:31
Даниил Липский
14:43
Арсений Коромыслов
2-й период
21:54
Семен Дер-Аргучинцев
30:36
Николас Мелош
3-й период
41:33
Виталий Кравцов
(Арсений Коромыслов, Никита Коростелев)
44:01
Арсений Коромыслов
(Виталий Кравцов)
50:09
Илья Усов
(Николас Мелош, Виталий Пинчук)
59:50
Виталий Кравцов
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит