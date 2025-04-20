Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение минского «Динамо» в серии с «Трактором»

— Хорошая серия. Но это на сегодняшний день — наш предел.
— Могли ли решить судьбу матча во втором периоде, когда закрывали «Трактор» наложениями?
— Я же сказал, что мы здорово в целом играли сегодня. Такие вещи кажутся простыми, шайба поднимается наверх, но она тяжело доставляется. Ребята шароваристые умеют расположиться так, чтобы она не дошла, а у нас доходит и с отскока добивается. Это маленькая вещь, но рабочая, мы говорим, работаем, но не смогли это сделать.
— Оцените влияние травм Шипачёва и Волкова на команду.
— Для нашей команды это весомые люди. Волков — серьёзный хоккеист, нам бы очень не помешал, тем более Шипачёв. Это системообразующие ребята для команды. Были ли шансы сыграть у них сегодня? Нет.
— Почему играл Тихомиров, а не Демченко сегодня?
— Вратарей не обсуждаем, такие это ребята. Наверное, так скажу… нет, не буду говорить. Мы приняли такое решение — значит, мы его приняли.
— Ваш сын Никита в интервью сказал, что у вас открывается опция…
— Ребят, дальше. Не знаю, что он сказал, давайте по игре, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
В полуфинале Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с победителем в серии между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» (счёт в серии 2−2).
Бенуа Гру
Дмитрий Квартальнов
Закари Фукале
Андрей Тихомиров
09:31
Даниил Липский
14:43
Арсений Коромыслов
21:54
Семен Дер-Аргучинцев
30:36
Николас Мелош
41:33
Виталий Кравцов
(Арсений Коромыслов, Никита Коростелев)
44:01
Арсений Коромыслов
(Виталий Кравцов)
50:09
Илья Усов
(Николас Мелош, Виталий Пинчук)
59:50
Виталий Кравцов
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит