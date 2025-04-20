Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение минского «Динамо» в серии с «Трактором»

— Я же сказал, что мы здорово в целом играли сегодня. Такие вещи кажутся простыми, шайба поднимается наверх, но она тяжело доставляется. Ребята шароваристые умеют расположиться так, чтобы она не дошла, а у нас доходит и с отскока добивается. Это маленькая вещь, но рабочая, мы говорим, работаем, но не смогли это сделать.