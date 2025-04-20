«Везёт сильнейшим». Капитан минского «Динамо» Андрей Стась — о серии с «Трактором»

«Хорошая боевая игра. Моментов много не было. Немного не получилось забить те моменты, которые у нас были. Команда соперника реализовала то, что у них было. По серии: в целом, считаю, что равная серия была. Первые два матча здесь здорово играли, но не удержали победу. В четвёртой игре тоже не дотерпели. Что говорить?! Везёт сильнейшим. “Трактор” с победой и удачи в следующем раунде!» — приводит слова Стася пресс-служба минского «Динамо».
Сегодня, 20 апреля, минское «Динамо» проиграло «Трактору» (1:3) в пятом матче серии ¼ финала и закончило выступления в этом сезоне.
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
20.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Закари Фукале
Андрей Тихомиров
1-й период
09:31
Даниил Липский
14:43
Арсений Коромыслов
2-й период
21:54
Семен Дер-Аргучинцев
30:36
Николас Мелош
3-й период
41:33
Виталий Кравцов
(Арсений Коромыслов, Никита Коростелев)
44:01
Арсений Коромыслов
(Виталий Кравцов)
50:09
Илья Усов
(Николас Мелош, Виталий Пинчук)
59:50
Виталий Кравцов
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит