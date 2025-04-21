«Автомобилист» продлил контракт с лучшим снайпером команды в «регулярке»

Шаров пополнил состав «Автомобилиста» по ходу сезона-2024/25, перейдя из уфимского «Салавата Юлаева». В регулярном чемпионате КХЛ он провел за команду 31 матч, в котором отметился восемью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Шаров стал лучшим снайпером «Автомобилиста», забив 4 гола в семи играх.