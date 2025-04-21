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«Автомобилист» продлил контракт с лучшим снайпером команды в «регулярке»

«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Шаровым.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Александром Шаровым.

Новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на три сезона и истечет 31 мая 2028 года.

Шаров пополнил состав «Автомобилиста» по ходу сезона-2024/25, перейдя из уфимского «Салавата Юлаева». В регулярном чемпионате КХЛ он провел за команду 31 матч, в котором отметился восемью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Шаров стал лучшим снайпером «Автомобилиста», забив 4 гола в семи играх.

Екатеринбургский клуб выбыл из плей-офф в первом раунде, уступив в серии казанскому «Ак Барсу» (3−4). В регулярном чемпионате команда стала четвертой в Восточной конференции.