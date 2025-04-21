Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Салават» компенсирует билеты фанатам в выездном матче со «Спартаком» в Кубке Гагарина

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила, что уфимский клуб компенсирует билет в фан-сектор на сегодняшний выездной матч с московским «Спартаком» в серии ¼ плей-офф КХЛ.

Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии — 3−2 в пользу красно-белых.

«Каждый купивший билет на сегодняшний матч в фан-сектор “Салавата Юлаева” в Мегаспорте получит бонусами полную стоимость билета. Чтобы приобрести билет обратитесь к специалисту по работе с болельщиками, чтобы получить бонусы, вам необходимо быть зарегистрированным на lk.hcsalavat.ru.

Сыграем как дома», — сообщается на официальной странице уфимского клуба в телеграм-канале.

«Спартак» объявил, что стоимость билета на гостевой фан-сектор будет равняться 3400 рублей.