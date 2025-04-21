«Салават» компенсирует билеты фанатам в выездном матче со «Спартаком» в Кубке Гагарина

«Каждый купивший билет на сегодняшний матч в фан-сектор “Салавата Юлаева” в Мегаспорте получит бонусами полную стоимость билета. Чтобы приобрести билет обратитесь к специалисту по работе с болельщиками, чтобы получить бонусы, вам необходимо быть зарегистрированным на lk.hcsalavat.ru.



Сыграем как дома», — сообщается на официальной странице уфимского клуба в телеграм-канале.