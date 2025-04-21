«Салават» компенсирует билеты фанатам в выездном матче со «Спартаком» в Кубке Гагарина

Игра пройдёт на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии — 3−2 в пользу красно-белых.
«Каждый купивший билет на сегодняшний матч в фан-сектор “Салавата Юлаева” в Мегаспорте получит бонусами полную стоимость билета. Чтобы приобрести билет обратитесь к специалисту по работе с болельщиками, чтобы получить бонусы, вам необходимо быть зарегистрированным на lk.hcsalavat.ru.
Сыграем как дома», — сообщается на официальной странице уфимского клуба в телеграм-канале.
«Спартак» объявил, что стоимость билета на гостевой фан-сектор будет равняться 3400 рублей.