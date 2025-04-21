После большого успеха — большие перемены? Чего ждать от минского «Динамо» в межсезонье

Результаты реформ в детском хоккее на практике будут видны в лучшем случае через семь-восемь лет после того, как они будут проведены в жизнь. И сейчас мы видим результат давней белорусской политики, в рамках которой ледовый дворец был построен в каждом областном центре, а в стране в целом стало куда больше катков. Это даёт плоды: тот же Егор Бориков, в 19 лет забросивший семь шайб в плей-офф, родом из небольшого агрогородка Гомельской области. Рядом с ним в составе играют хоккеисты из Новополоцка, Жлобина. Тот же Алексей Протас, который стал одним из главным открытий сезона НХЛ, родился в Витебске и провёл там детство.