«Спартак» упустил еще один шанс на полуфинал. «Салават» потерял Ливо, но вырвал победу в овертайме

Матч на «Мегаспорте» получился жарким, с обилием остроты, стыков и моментов, когда то болельщики хозяев, то фанаты гостей могли нервно вспрыгнуть со своих мест. За такие драматичные игры все и любят плей-офф. Анализировать все, что произошло на льду за 60 минут основного времени, не имеет большого смысла. Потому что остросюжетный матч затянуло в овертайм. «Спартак» выстоял, когда удалился Андрей Миронов. Но «Салават Юлаев» на волне большинства почувствовал кураж в в атаке и организовал спасительную шайбу уже в равных составах. Радующий голами по большим праздникам Алексей Василевский перевез серию в Уфу на седьмой матч.