«Динамо» впервые за 12 лет вышло в полуфинал плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» в гостях обыграло казанский «Ак Барс» со счетом 6:1 в шестом матче серии ¼ финала плей-офф КХЛ и вышло в следующий раунд.
В составе победителей шайбы забросили Джордан Уил (8-я минута), Дилан Сикьюра (10), Макс Комтуа (31, 47, 55) и Артем Ильенко (38). У проигравших отличился Митчелл Миллер (52).
Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Динамо», при этом «Ак Барс» выиграл первые две встречи.
«Динамо» заняло второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Ак Барс» стал пятым на Востоке. В первом раунде плей-офф «Динамо» оказалось сильнее петербургского СКА (4−2), а «Ак Барс» выиграл у екатеринбургского «Автомобилиста» (4−3).
«Динамо» последний раз доходило до полуфинала плей-офф КХЛ в сезоне 2012/13, когда завоевало Кубок Гагарина. Также «бело-голубые» впервые с 2017 года одержали более одной победы в четвертьфинале, впервые с 2016-го — более двух побед.
Ранее в полуфинал также вышел челябинский «Трактор», с которым и сыграет «Динамо». Серия стартует 28 апреля в Челябинске.
Анвар Гатиятулин
Алексей Кудашов
Амир Мифтахов
(Тимур Билялов, Тимур Билялов)
Владислав Подъяпольский
07:02
Джордан Уил
(Дилан Сикьюра, Антон Сизов)
07:15
Семен Кошелев
09:21
Максим Джиошвили
(Дилан Сикьюра, Максим Комтуа)
23:08
Павел Кудрявцев
30:36
Артем Галимов
30:46
Максим Комтуа
(Игорь Ожиганов)
37:19
Артем Ильенко
(Егор Римашевский)
37:19
Альберт Яруллин
40:19
Никита Гусев
42:01
Эрик О`Делл
46:17
Максим Комтуа
(Седрик Пакетт, Игорь Ожиганов)
46:44
Артем Швец-Роговой
51:24
Митчелл Миллер
(Степан Фальковский)
54:56
Максим Комтуа
8
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит