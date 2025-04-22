«Динамо» впервые за 12 лет вышло в полуфинал плей-офф КХЛ

«Динамо» последний раз доходило до полуфинала плей-офф КХЛ в сезоне 2012/13, когда завоевало Кубок Гагарина. Также «бело-голубые» впервые с 2017 года одержали более одной победы в четвертьфинале, впервые с 2016-го — более двух побед.