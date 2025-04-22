«Пока пусто». Гатиятулин поделился эмоциями от вылета «Ак Барса» из плей-офф КХЛ

«Непростой сезон. Эмоции? Пока пусто. “Динамо” с победой в серии. Для нас сезон завершён. Если не брать сегодняшний матч, в целом по серии всё было рядом, уступили в фокусе на моментах, нас наказывал соперник за ошибки. Не смогли взять своё в четвёртом и пятом матче. Как минимум не уступили по игре, но за наши ошибки в обороне нас наказывали, мы своими моментами не смогли воспользоваться.