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«Пока пусто». Гатиятулин поделился эмоциями от вылета «Ак Барса» из плей-офф КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от вылета казанской команды из плей-офф КХЛ.

Источник: Чемпионат.com

«Ак Барс» в шестом матче серии уступил московскому «Динамо» (1:6) и завершил сезон.

«Непростой сезон. Эмоции? Пока пусто. “Динамо” с победой в серии. Для нас сезон завершён. Если не брать сегодняшний матч, в целом по серии всё было рядом, уступили в фокусе на моментах, нас наказывал соперник за ошибки. Не смогли взять своё в четвёртом и пятом матче. Как минимум не уступили по игре, но за наши ошибки в обороне нас наказывали, мы своими моментами не смогли воспользоваться.

Обе команды, и «Динамо», и «Автомобилист» системные, организованные. Непросто так они и место в регулярном чемпионате высокое заняли. Но мы отталкивались прежде всего от своей игры. Возможно, в первой серии были немного свежее, сейчас усталость накопилась определённая«, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент “Чемпионата” Рустам Имамов.