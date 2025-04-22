Ожиганов — о споре с арбитром Морозовым: я что, должен идти к нему на поклон?

Но надо оставаться прежде всего человеком и общаться как человек с человеком. А не как человек, который может повлиять на ход игры… Я что, должен к нему идти на поклон? Я так не считаю. Или как минимум, когда с тобой разговаривают нужно смотреть на собеседника. Я не считаю себя виноватым, могу это прямо сейчас сказать«, — передаёт слова Ожиганова корреспондент “Чемпионата” Рустам Имамов.