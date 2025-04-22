Ожиганов — о споре с арбитром Морозовым: я что, должен идти к нему на поклон?

Эпизод был показан в программе «Хороший гол» на Кинопоиске.
«Вы считаете я себя некорректно повёл? Как только появилось шоу “Хороший гол” и арбитрам повесили камеры на шлемы, у них общение резко поменялось. Этот эпизод — вытекающее из того получилось. Мне не стыдно извиниться перед судьями, когда я сказал кому-то что-то плохое. Не стыдно извиниться.
Но надо оставаться прежде всего человеком и общаться как человек с человеком. А не как человек, который может повлиять на ход игры… Я что, должен к нему идти на поклон? Я так не считаю. Или как минимум, когда с тобой разговаривают нужно смотреть на собеседника. Я не считаю себя виноватым, могу это прямо сейчас сказать«, — передаёт слова Ожиганова корреспондент “Чемпионата” Рустам Имамов.