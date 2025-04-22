Гатиятулин — о возможной отставке после вылета: этого не слышал, фокусировались на работе

«Нужно всё проанализировать, игра закончилась полчаса назад, пока сложно подводить общие итоги. Задачи перед нами были и всегда понятны, какие перед клубом стоят. Разговоров о возможной отставке — я этого не слышал, мы фокусировались на своей работе и выполняли её.
Кого вижу фаворитом в розыгрыше Кубка Гагарина? Время безусловных фаворитов ушло, команды сейчас подравнялись. Сложно предсказать и кого-то выделить отдельно», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
22.04.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8644 зрителя
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Алексей Кудашов
Вратари
Амир Мифтахов
(Тимур Билялов, Тимур Билялов, Тимур Билялов)
Владислав Подъяпольский
1-й период
07:02
Джордан Уил
(Дилан Сикьюра, Антон Сизов)
07:15
Семен Кошелев
09:21
Максим Джиошвили
(Дилан Сикьюра, Максим Комтуа)
2-й период
23:08
Павел Кудрявцев
30:36
Артем Галимов
30:46
Максим Комтуа
(Игорь Ожиганов)
37:19
Артем Ильенко
(Егор Римашевский)
37:19
Альберт Яруллин
3-й период
40:19
Никита Гусев
42:01
Эрик О`Делл
46:17
Максим Комтуа
(Седрик Пакетт, Игорь Ожиганов)
46:44
Артем Швец-Роговой
51:24
Митчелл Миллер
(Степан Фальковский)
54:56
Максим Комтуа
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит