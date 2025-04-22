Алексей Кудашов — о проходе «Ак Барса»: хочу поблагодарить Господа Бога

— Во-первых, я хочу поблагодарить Господа Бога за то, что нам дал в этой сложной серии удачу и победу. Во-вторых, я хочу поблагодарить игроков команды «Ак Барс» за эту серию, она была очень сложной, несмотря на счёт — каждая игра была как качели. Поблагодарить тренерский штаб «Ак Барса», который подготовил очень хорошую команду, болельщиков «Ак Барса», которые поддерживали команду и были по-хорошему культурны. Также хочу поблагодарить нашу игроков за самоотдачу и болельщиков, которые и в Москве, и по всей стране поддерживали нас. В каких-то играх нам действительно сопутствовала удача, но мы находили пути, чтобы добиться побед.