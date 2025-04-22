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Даниил Журавлёв: это не «Динамо» выиграло, а «Ак Барс» проиграл

Защитник Ак Барса Даниил Журавлёв прокомментировал поражение в шестом матче серии от московского Динамо (1:6).

Источник: Чемпионат.com

«Нормально ощущал себя. Тренировался, работал, ждал своего шанса. И вот он выпал. Непривычно было после паузы играть, но в целом — всё в рабочем режиме. Определённое волнение, конечно, было, давно не играл, а тут сразу — решающий матч. Первые пару смен было волнение, потом ушло, нормально вошёл в игру.

Установка была играть так же, как в первых двух матчах, не давать шанса, не допускать потерь. Чуть-чуть стали играть по-другому после первых московских игр, сами начали ошибаться, результат — на табло. Первые две встречи сыграли хорошо, а потом сами себе голы начали “привозить”. Не “Динамо” выиграло, а “Ак Барс” проиграл. Скорее так бы сказал. Начали шайбу терять на ровном месте», — сказал Журавлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.