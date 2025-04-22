Кудашов после выхода в полуфинал: динамовская школа разваливается. Честно, думаю об этом

— У меня младший сын занимается в команде 2015 года. У них вчера ушло из команды два тренера и десять человек — не захотели оставаться в школе, там своя проблема. Сегодня тренировку отменили, не знаем, кто будет тренером. Динамовская школа у нас разваливается, я, честно, думаю об этом.