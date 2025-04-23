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«Амур» назначил нового генерального менеджера

Филимонов сменил Покотило в должности генерального менеджера «Амура».

Источник: ХК "Амур"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» на официальном сайте объявил о назначении на должность генерального менеджера Олега Филимонова.

Сообщается, что 58-летний специалист заменит на этой должности Вадима Покотило, контракт с которым расторгнут по соглашению сторон. Решение принято попечительским советом «Амура».

Воспитанник ижевского хоккея Филимонов ранее выступал в «Амуре» на позиции голкипера, а последнее время работал в тренерском штабе хабаровчан в роли тренера вратарей.

Отмечается, что ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поставил перед руководством «Амура» задачу приоритетного комплектования команд системы клуба и руководящего состава местными специалистами.

В регулярном сезоне КХЛ «Амур» занял предпоследнее место в таблице Восточной конференции и не сумел пробиться в плей-офф.