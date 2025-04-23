«Амур» назначил нового генерального менеджера

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» на официальном сайте объявил о назначении на должность генерального менеджера Олега Филимонова.
Сообщается, что 58-летний специалист заменит на этой должности Вадима Покотило, контракт с которым расторгнут по соглашению сторон. Решение принято попечительским советом «Амура».
Воспитанник ижевского хоккея Филимонов ранее выступал в «Амуре» на позиции голкипера, а последнее время работал в тренерском штабе хабаровчан в роли тренера вратарей.
Отмечается, что ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поставил перед руководством «Амура» задачу приоритетного комплектования команд системы клуба и руководящего состава местными специалистами.
В регулярном сезоне КХЛ «Амур» занял предпоследнее место в таблице Восточной конференции и не сумел пробиться в плей-офф.