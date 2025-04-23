«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Да Костой

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» заключил новый контракт с французским нападающим Стефаном Да Костой, сообщается на сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение рассчитано на два сезона — до 31 мая 2027 года.
В сезоне-2024/25 Да Коста стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста», набрав 61 очко (15+46) в 73 матчах при показателе полезности +17.
Французу 35 лет, последние десять из них он выступает в России. Всего в лиге он провел 571 матч, забросив 203 шайбы и отдав 291 голевую передачу. Он четырежды участвовал в матчах звезд КХЛ (в 2016, 2019, 2020 и 2025 годах).