«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Да Костой

Французу 35 лет, последние десять из них он выступает в России. Всего в лиге он провел 571 матч, забросив 203 шайбы и отдав 291 голевую передачу. Он четырежды участвовал в матчах звезд КХЛ (в 2016, 2019, 2020 и 2025 годах).