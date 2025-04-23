Героический «Салават Юлаев». Вытащил серию с 1−3 и дожал «Спартак» в седьмом матче

«Салават Юлаев» обыграл «Спартак» (3:2) в седьмом матче второго раунда Кубка Гагарина и прошел в полуфинал. В решающей игре серии уфимская команда не допустила камбэка красно-белых, которые по ходу встречи отыграли отставание в две шайбы.
Удаления — одна из ключевых тем прошедшей серии. Команды регулярно пользовались игрой в неравных составах, а решения судей периодически вызывали споры. Первую шайбу седьмой игры «Салават» забросил как раз в большинстве — Шелдон Ремпал под конец первого периода с острейшего угла поразил ворота Артема Загидулина. Канадец оформил уже восьмую шайбу в плей-офф, заменив в статусе лучшего снайпера команды Джошуа Ливо, который пропустил встречу из-за повреждения.
Спустя 36 секунд после пропущенной шайбы «Спартак» снова оказался в меньшинстве, но на этот раз выстоял. Однако игровое преимущество все равно сохранялось за хозяевами льда: в первые 20 минут оформили 13 бросков в створ, а игроки красно-белых заблокировали еще 12 попыток соперника. При этом второй гол долго не заходил в ворота Загидулина — лишь на 35-й минуты Владислав Ефремов удвоил преимущество «Салавата». В этом эпизоде уфимцы наказали соперника за потерю в своей зоне, а Ефремову удался эффектный бросок с ходу.
Во втором периоде хозяева продолжили владеть преимуществом, однако под конец отрезка все же пропустили. Иван Морозов за 22 секунды до перерыва сократил отставание «Спартака» и вернул интригу — на третий период красно-белые выходили совсем в другом настроении.
В третьем периоде «Спартак» сразу попытался перехватить инициативу, но «Салават» долгое время успешно оборонялся — не позволял сопернику закрепиться в своей зоне и не давал создавать совсем опасные моменты. Показательная статистика: несмотря на 18 бросков в створ, красно-белые провели с шайбой в зоне атаки всего 2 минуты и 17 секунд. Для сравнения: и в первом, и во втором периодах было как минимум на минуту больше.
Уфимцев подвело удаление — причем не за грубость, а за нарушения численного состава. «Спартак» вцепился в шанс и устроил сопернику тяжелые минуты. Сначала за 10.48 до конца забросили шайбу, которую отменили из-за положения «вне игры», а за 9.56 до сирены сравняли счет уже легитимно. В тот момент уфимцы уже были в полном составе, но гости по инерции продолжали мощно давить и обстреливать их ворота.
В тот момент психологическое преимущество явно оказалось на стороне «Спартака»: команда продолжала попытки играть первым номером и долгое время нейтрализовала редкие попытки «Салавата» атаковать. Однако за четыре минуты и пять секунд до конца основного времени Алексей Василевский забросил победную шайбу — одним из всего трех попаданий уфимцев в створ за третий период.
После четвертой игры серии «Спартаку» оставалась всего одна победа до прохода в полуфинал. Однако далее «Салават» оформил три победы подряд (две в овертайме) и сам квалифицировался в следующий раунд. В ½ финала команда Виктора Козлова встретится с победителем пары «Авангард» — «Локомотив».
Артемий Кутейников