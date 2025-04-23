Героический «Салават Юлаев». Вытащил серию с 1−3 и дожал «Спартак» в седьмом матче

Спустя 36 секунд после пропущенной шайбы «Спартак» снова оказался в меньшинстве, но на этот раз выстоял. Однако игровое преимущество все равно сохранялось за хозяевами льда: в первые 20 минут оформили 13 бросков в створ, а игроки красно-белых заблокировали еще 12 попыток соперника. При этом второй гол долго не заходил в ворота Загидулина — лишь на 35-й минуты Владислав Ефремов удвоил преимущество «Салавата». В этом эпизоде уфимцы наказали соперника за потерю в своей зоне, а Ефремову удался эффектный бросок с ходу.