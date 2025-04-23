«Мы, как в боксе, держались на канатах…» Козлов — после выхода «Салавата» в полуфинал

— Ясно, что опыта не так много. В стрессовых ситуациях они иногда теряются и принимают ненужные решения. Надо потерпеть, команда движется в правильном направлении. Строить иллюзии, что за два года можно создать команду, которая будет бороться за Кубок Гагарина… Это неправда. Я с себя не снимаю ответственности за проигранную серию, но я вижу, что мы ещё сырые для больших задач. Кто-то со мной согласится, кто-то нет, но говорю как есть.