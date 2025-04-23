Комтуа — лучший игрок плей-офф. Но в НХЛ ему путь заказан

Лидерство в общекомандном списке бомбардиров и снайперов уже говорит само за себя. Однако если всматриваться глубже, незаменимость Комтуа становится ещё более очевидной. Возьмите серию с «Ак Барсом» и посмотрите — в каких матчах он сыграл лучше всего? В самых важных. В третьем, в котором нельзя было уступать ни в коем случае, иначе шансы на проход в третий раунд становились призрачными). И в шестом (когда соперник пытался выжать из себя всё и действовал с максимальной агрессией). А как выступал Комтуа в серии первого раунда? Да точно так же — показывал свой лучший хоккей опять же в главных встречах. В четвёртой (там по игре «Динамо» вряд ли заслуживало победы) и в шестой (где опять же СКА очень старался продлить серию, но пострадал от снайперских способностей канадца).