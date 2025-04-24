Данила Юров: Мечта детства — заиграть в НХЛ

— Конечно, тяжело уезжать с места, где я вырос, где стал хоккеистом. Но это надо сделать, чтобы выйти из зоны комфорта. Я понимаю, что пришло время двигаться дальше и становиться сильнее. Если не сейчас, то позднее будет тяжело поехать ментально. Взять пример Анатолия Голышева. Он поехал в 26 лет с детьми и женой. Он сам говорил, как ему было тяжело: приходилось ездить по 100 км, потому что не знал, где будет играть, — в НХЛ или АХЛ. В его возрасте комфортнее играть в России. Я сейчас осознаю, что отъезд — тяжелый момент, но понимаю, что этот шаг надо сделать.