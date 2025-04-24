«Ак Барсу» нужны перемены. Второй раунд — потолок для этой команды

Вот только во многом именно из-за Яшкина на протяжении всего сезона в команде была нездоровая атмосфера. Будучи капитаном, нападающий частенько заходил в тренерскую и пытался влиять на состав. В каких-то моментах ему это удавалось — так, стал попадать в запас защитник Дмитрий Юдин, которого перед дедлайном обменяли в СКА. Канадец Эрик О’Делл также был подписан не без рекомендации от Яшкина. Никто не спорит, что Дмитрий — классный хоккеист, но ряд поступков не делают ему чести.