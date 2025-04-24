«Очередной триллер получился». Что сказали Никитин и Буше после ¼ финала Кубка Гагарина

— Нам было необходимо отыгрываться. Мы внесли некоторые коррективы, но я не буду их озвучивать. У наших игроков много характера. Это их заслуга, а не моя стратегия. Я люблю адаптироваться к обстоятельствам. Для меня матчи похожи на игру в шахматы. В этом интерес и азарт. Наши ребята боролись и проявляли желание. Мы выработали правильные отношение к работе и дисциплину. Это дало нам шанс противостоять на равных команде, которая на бумаге гораздо сильнее нашей. Командная игра — то, чего придерживались ребята. Невозможно просить большего от них. Они не сдаются, с этим мы будем идти в будущее.