«Авангард» анонсировал церемонию закрытия сезона КХЛ

Омский «Авангард» официально объявил дату закрытия сезона 2024/2025 — мероприятие пройдет 25 апреля. Билеты на церемонию уже в продаже на сайте G-Drive Арены, стоимость входа составляет 400 рублей.
Для справки: в прошлом году из-за неудовлетворительных результатов команды мероприятие не проводилось. «Авангард» не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.
В сезоне 2023/2024 церемония закрытия сезона прошла с насыщенной программой, включавшей автограф-сессии, мастер-классы от хоккеистов и пресс-конференцию с болельщиками. Программа текущего года пока не сообщается.