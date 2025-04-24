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«Авангард» анонсировал церемонию закрытия сезона КХЛ

Церемония состоится в пятницу, 25 апреля, на G-Drive Арене.

Источник: Om1 Омск

Омский «Авангард» официально объявил дату закрытия сезона 2024/2025 — мероприятие пройдет 25 апреля. Билеты на церемонию уже в продаже на сайте G-Drive Арены, стоимость входа составляет 400 рублей.

Для справки: в прошлом году из-за неудовлетворительных результатов команды мероприятие не проводилось. «Авангард» не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

В сезоне 2023/2024 церемония закрытия сезона прошла с насыщенной программой, включавшей автограф-сессии, мастер-классы от хоккеистов и пресс-конференцию с болельщиками. Программа текущего года пока не сообщается.