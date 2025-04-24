«Спартак» — снова без медалей КХЛ. Что нужно исправлять красно-белым?

«Опыта пока не так много, в этих стрессовых ситуациях иногда ребята теряются и принимают ненужные решения — как например, во втором голе. Нужно потерпеть, команда движется в правильном направлении, шаг за шагом — а строить иллюзию, что за два года можно создать команду и она будет бороться за Кубок Гагарина, это неправда. Как тренер я не снимаю с себя ответственности за проигранную серию — факт в том, что пока мы ещё сырые для больших задач, и это правда», — сказал Алексей Жамнов после седьмой игры.