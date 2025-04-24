У «Динамо» последний шанс взять кубок. Команда Алексея Кудашова набрала максимальную силу

Яркий пример — начало сезона. Уверен, что еще пару лет назад он бы стал нервничать и начинать репрессии из-за того, что команда играет плохо. Но в этот раз признал, что немного намудрил с предсезонкой, сразу же поменял подготовку и исправил положение, не сваливая вину на хоккеистов. Когда надо, он закручивал гайки, когда надо, отпускал вожжи, четко контролируя, что происходит в раздевалке. Но самое главное — осознал, что иногда проблема в нем, а не в игроках. А так легче что-то менять.