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Самедов: «Динамо Минск» меня просто удивило, просто суперкоманда. Плей-офф сумасшедший

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Самедов оценил интригу в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина.

Источник: Денис Костюченко, photo.khl.ru

"Кажется ли мне, что благодаря перекрестному плей-офф нынешний Кубок Гагарина значительно интереснее? Честно скажу, это лучший плей-офф. Я не знаю, с этим ли это связано, но это лучший плей-офф. С таким удовольствием и интересом я никогда не наблюдал за плей-офф КХЛ. Я всегда за ними наблюдал, но сейчас смотрю просто потрясающие матчи. Одна серия лучше другой. Прям супер.

Особенно во втором раунде? Ну, я вам скажу, и первый раунд был шикарный. «Динамо Минск» меня просто удивило, просто суперкоманда, но видите, как с ними «Трактор» разобрался. Плей-офф сумасшедший. Непредсказуемый? Вообще, ну, «Динамо» и Челябинск я там не вижу фаворита, а «Локомотиву» все-таки отдаю предпочтение. Честно говорю, ну, мне так кажется. Ну, они очень мощно выглядят, играли с мощнейшим «Авангардом», «Авангард» тоже шикарен, вообще просто команды супер реально«, — сказал Самедов “ВсеПроСпорт”.