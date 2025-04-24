Самедов: «Динамо Минск» меня просто удивило, просто суперкоманда. Плей-офф сумасшедший

Особенно во втором раунде? Ну, я вам скажу, и первый раунд был шикарный. «Динамо Минск» меня просто удивило, просто суперкоманда, но видите, как с ними «Трактор» разобрался. Плей-офф сумасшедший. Непредсказуемый? Вообще, ну, «Динамо» и Челябинск я там не вижу фаворита, а «Локомотиву» все-таки отдаю предпочтение. Честно говорю, ну, мне так кажется. Ну, они очень мощно выглядят, играли с мощнейшим «Авангардом», «Авангард» тоже шикарен, вообще просто команды супер реально«, — сказал Самедов “ВсеПроСпорт”.